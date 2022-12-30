時力指平均地權條例今年無法三讀 綠：1/9院會討論

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（中央社記者王揚宇台北30日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，本來希望將平均地權條例部分條文修正草案，排入今天立法院會討論事項，進行二讀、三讀，但民進黨團沒有排入，因此無法在今年順利三讀。

民進黨立法院黨團書記長郭國文說，今年12月27日的程序委員會，本來就沒有將平均地權條例部分條文修正草案排入，一切按照程序，而明年1月3日的程序委員會，就會將此案排入明年1月9日的院會，到時候大家再討論條文內容。

立法院內政委員會12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

邱顯智今天在臉書撰文提到，民進黨給台灣人的新年賀禮，就是平均地權條例部分條文修正草案的三讀明年再說，因為在今天的立法院會，民進黨不排入議程（討論事項），時力黨團提出異議，希望排入平均地權條例部分條文修正草案，照慣例民進黨強勢輾壓，否決時力異議。明明今天就可以二、三讀，為什麼民進黨就是不願排入議程、為什麼今天不願處理等。

郭國文表示，12月27日的立法院程序委員會，本來就沒有把這案排入今天的院會討論事項，一切就按照程序走，而且今天的院會也不是一事無成，有三讀通過前瞻基礎建設計畫第4期特別預算。

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郭國文表示，這次立法院延會，是今年12月30日、明年1月3日至1月7日合併為一次會議，明年1月9日至1月13日合併為一次會議，而明年1月3日的程序委員會，將討論1月9日那次院會的報告事項與討論事項。

郭國文說，延會的意義就是希望能多處理一些法案，明年1月3日的程序委員會就會排平均地權條例部分條文修正草案等案，不要那麼急；至於條文內容，到時候就大家討論，看最後的主張為何，一切就按照程序走。（編輯：蘇龍麒）1111230