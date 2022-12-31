國防部跨年夜推軍歌MV影片 強調國軍時刻堅守崗位

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）跨年最後一天，國防部推出「守護共好」新影片，結合國軍第56屆文藝金像獎勵志歌曲得獎作品「天還未明」，以MV方式呈現民眾安居樂業及國軍戰演訓畫面，強調中華民國國軍與民眾一起「守護共好、繼續前行！」

國防部傍晚在官方臉書貼出這支影片表示，就算歲末年終，國軍始終堅守崗位，守護家園的心，永不改變。影片展現民眾與國軍共同生活在同一塊土地、息息相關，共同努力讓國家共好的精神，也傳達國軍從年頭到年尾，堅守崗位、時刻守護家園的理念。

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國防部表示，影片以「國軍官兵無畏風雨的阻擋、換上一身戎裝」歌詞，彰顯國軍面對區域情勢嚴峻，不畏艱苦，展現堅強士氣，以實際行動迎向民國112年，繼續捍衛美麗家園。

國防部強調，備戰才能避戰，能戰才能止戰，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定，一直是國軍的重要責任。官兵將持續勤訓精練，提升防衛作戰可恃戰力；國軍是國家最重要穩定力量，民眾的信任與支持，就是國軍最大的精神泉源與前進的動力。（編輯：林克倫）1111231