解決大型車視線死角 立委籲導入駕駛輔助系統

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民進黨立委趙天麟（中）等人5日在立法院召開記者會，呼籲交通部應在今年底前完成大型車輛導入「先進駕駛輔助系統（ADAS）」。中央社記者王承中攝 112年1月5日

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（中央社記者王承中台北5日電）民進黨立委趙天麟今天表示，台灣大型車交通事故層出不窮，導入智慧交通刻不容緩，呼籲交通部應在今年底前完成大型車輛「先進駕駛輔助系統（ADAS）」的導入，避免憾事再次發生。

民進黨立委趙天麟、前民進黨台北市議員阮昭雄、前民進黨新北市議員何博文及前民進黨新竹市議員李妍慧等人，今天在立法院召開記者會，呼籲大型車輛應加裝「先進駕駛輔助系統（ADAS）」。

趙天麟指出，根據交通部道安會近10年統計，每年台灣約有402人因大型車交通事故死亡，其中視線死角、內輪差為大型車轉彎的危險要素，平均每年因大型車轉彎造成的事故達1400多件、死亡人數64.2人、受傷人數約1566人，這問題已經無法迴避。

趙天麟表示，智慧交通刻不容緩，交通部已在研發「大型車輛整合式主動預警輔助系統設備」，但執行上卻牛步化，從2021開始，執行率只有33%，2022年執行率更只有2.72%，遲至2025年才有可能上路，這過程中不知道還有多少無辜性命會喪失，呼籲交通部應快馬加鞭，在今年底前完成大型車輛導入ADAS。

與會的台灣汽機車研發暨策略聯盟-AI產業發展諮詢委員徐學賢表示，大型車司機的視野有盲區，目前台灣大型車依規定要加裝「行車視野輔助系統」，但缺點是只能往車輛兩側後方看，而看不到車前的區域，還是有視野死角，應將系統升級為主動預警，當可能發生危險時以聲光向駕駛示警。

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徐學賢指出，只要解決大型車的問題，基本上就可以降低死亡車禍的發生。德國在2017年就以法規規定公車必須在前門上裝設AI智慧鏡頭，隨時偵測車側，包含行人、自行車及機車的動態，如果預判即將發生危險時，系統將以聲光主動提醒駕駛。

徐學賢表示，目前包含環保署、桃園市公車、台南市公車、消防車等以及一些私人企業都已導入這樣的設備。這是世界的趨勢，目前先進國家都已開始朝這方向前進。（編輯：翟思嘉）1120105