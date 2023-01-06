前駐美代表沈呂巡辭世 藍營感念為國貢獻

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（中央社台北6日電）前駐美代表沈呂巡今天辭世，享壽73歲。國民黨與前總統馬英九辦公室都透過新聞稿，表達不捨與哀悼，並感念沈呂巡對國家的貢獻、捍衛國家尊嚴及維護國人權益不遺餘力。

與沈呂巡是高中同學的馬英九，下午透過新聞稿表示，對沈呂巡的離世，非常不捨與哀慟；已向家屬表達最深慰問，請家屬節哀，保重身體。

馬英九辦公室指出，馬英九感念沈呂巡對國家的卓著貢獻。沈呂巡擔任駐歐盟代表時，積極爭取歐盟申根免簽證，是最後成功免簽的一大功臣。接任駐美代表時，對鞏固台美關係貢獻良多，是中華民國極為優秀的外交官。2016年，馬英九曾頒發「二等景星勳章」以表彰沈呂巡長期為守護國家主權與尊嚴的努力。

國民黨透過新聞稿表示，沈呂巡出身近代外交世家，具備深厚外交學養專業，一生公忠體國，「使於四方，不辱國命」，對中華民國有重大、卓越貢獻。

國民黨指出，沈呂巡出任駐外使節屢有出色表現，捍衛國家尊嚴及維護國人權益不遺餘力，於擔任駐歐盟代表時積極爭取持中華民國護照遊歐盟免簽證；於馬政府出任外交部政務次長，將爭取國人出國免簽證待遇列入首要外交工作，大幅增加國人出國便利；任駐英代表時，在其維護國格、積極抗議下，成功爭取中華民國國旗在倫敦奧運觀眾席上飄揚。

國民黨表示，沈呂巡任駐美代表期間，不僅首度在雙橡園舉行升旗典禮、為中華民國駐美官員爭取外交車牌，並在與美國政府合辦的「盟軍對日作戰勝利70週年紀念活動」中致獻有中華民國國徽的花圈，積極在國際間發揮外交長才，捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，其愛國與專業精神值得國內外各界肯定、發揚。

外交部表示，已向家屬表達哀悼及慰問，沈呂巡家屬表示目前尚在籌劃後續事宜，感謝外交部及各界人士的關心。

沈呂巡出身北美系統，被譽為「美國通」，早年外交圈有「華府外交五虎將」稱號，他就是其中一人。儘管歷練過北美司長、駐美副代表，但他擔任駐美代表一職卻不能說是順遂，民進黨執政時期被外放到歐盟。

2008年國民黨重返執政後，沈呂巡回部升任外交部政次，重新主掌北美事務，之後先派駐英國，還一度被解讀是「流放」，直到時任駐美代表金溥聰升任國安會秘書長後，才重返華府接任駐美代表。

駐美期間，沈呂巡在雙橡園升中華民國國旗，引發台美關係風波，遭到批評，但他不改其志，舌戰立委捍衛立場。

個性有話直說，沈呂巡被稱為「沈大砲」，2009年擔任外交部次長到立法院備詢，時任民進黨立委蔡煌瑯質問有關日內瓦館舍浮報租金，沈呂巡當場拍桌，轉身指著自家的人事處長問到，「你講，記我申誡是什麼時候」。

沈呂巡任官職時財產申報中的「清代名臣沈葆楨公奏摺」，凸顯他的世家背景，他的言談、文章和行事，也處處不忘顯露身為沈葆楨後代的驕傲。

沈呂巡在馬政府時代，被看好是接任外交部長的明日之星，但最後在2016年民進黨執政後，卸下駐美代表一職退休，近年來則持續透過寫作投書，評論外交國政。（編輯：蘇志宗）1120106