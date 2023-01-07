謝長廷評日本新版安保戰略：中國當然是威脅挑戰

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本新版國家安全保障戰略將中國列為「空前最大戰略挑戰」，駐日代表謝長廷6日評論表示，共軍演習飛彈打到日本專屬經濟區，對日本來說，中國當然是威脅、挑戰。

謝長廷昨天在駐日代表處與駐日台灣媒體茶敘時，被問及如何看待日本內閣2022年12月16日通過的新版國家安全保障戰略等安保3文件，其中將中國列為「空前最大戰略挑戰」。

他回應說，在日本的安全保障觀點上，尤其是去年8月初共軍演習後，日本當然會如此認為。因為中國可以利用軍演將飛彈打到日本的專屬經濟區（EEZ），對日本來說，人民與漁民的安全都很重要，所以中國當然是威脅、挑戰。

他說，日本國內有人持不同的意見，例如一位前首相投書媒體主張「中國的茁壯不是威脅，是機會」；以前美國也持相同看法，但現在這樣說就很怪。事後證明，這不是一個預測的問題。

他指出，每個國家都想保護自己的國家，但都只保護自己國家，有時會保護不了。保護世界和平才有辦法保護自己國家，台灣要保護世界和平才能保護到台灣，日本也一樣。

對於日本新版安保3文件，中國國防部發言人譚克非上個月29日表示，敦促日方認真汲取歷史教訓，不得在台灣問題上蹚渾水、謀私利，不要重走以鄰為壑、與鄰為敵的老路。

對此，謝長廷表示，看日本的歷史就知道，日本在二戰後本來是沒有什麼道歉的，自從村山富市擔任首相時道歉後，中國就藉機指日本自己承認了侵略，要求日本勿重蹈覆轍。中國加油添醋說「台灣也是日本侵略的」。

謝長廷說，日本在戰後這些年守住了和平原則，這點是值得支持的。日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，G7會議將在廣島召開。日本首相岸田文雄先前就一直強調反對武力片面改變現狀，這是值得肯定的。

對於中國官員的談話言及和平，謝長廷說：「重點在於要履行和平的承諾。」50年前，中日建交時的幾個政治文件就強調要和平、和平解決問題、不做世界霸權，中國有沒有做到這點是很重要的。糾紛都要透過外交手段和平解決是和平的一種規則，但中國不想用和平手段解決問題，就加了一條件叫「核心利益」。

謝長廷說：「世界要把保和平當做核心利益，才不會掉入中國的陷阱。世界的核心利益就是和平，不管你要打什麼地方都是違反這個核心利益，世界要團結起來去制裁、講話、扺抗。」

被媒體問及美日基於經濟安保的觀點將合作培訓半導體人才，台灣是否能參與時，謝長廷答說，美日應該都還是需要台灣協力。美日等國從經濟安全來看，也不能說全仰賴台灣的半導體，萬一兩岸打仗、台海被封鎖，美日的半導體供應將斷炊。

他表示，可以理解美日的作法，當然要盡量避免戰事，盡量做到抑止中國動武，但美日思考的是安全，至少能自己生產半導體。

談到駐日代表處今年的抱負，謝長廷說希望台日能在安全保障方面更加強合作，有更完整的論述。以往台灣日本關係協會與日本台灣交流協會每年召開的會議都以經貿議題為主，他希望能推動兩協會討論科技、教育等議題。（編輯：馮昭）1120107