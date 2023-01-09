民進黨：中共應立即停止對台軍演恫嚇 莫成惡鄰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北9日電）中共解放軍8日突然宣布在台海周邊海空域軍演，民進黨今天說，嚴正要求中共當局應立即停止對台軍演恫嚇作為，不要成為台灣民眾的惡鄰，以及台海與區域和平的麻煩製造者。

民進黨發布新聞稿指出，對中共軍演表達最嚴厲的譴責。新的一年甫開始，中共當局仍持續針對台灣進行軍演，加上近期中共不斷以軍事作為恫嚇台灣民眾，想要達成其政治目的，中共已成為民主台灣的最大威脅。

民進黨指出，近期中共當局一再以解放軍軍演侵擾台海周邊海空域，相關作為持續破壞台海現狀、傷害兩岸關係，更嚴重危及台海與區域的和平穩定。

民進黨說，一向期待能在「理性、和平、對等、互惠」原則下，展開兩岸間友善、健康的交流活動。可是中共近期的作為卻完全反其道而行，不僅無法開啟兩岸平等互信的對話，反而更加深台灣民眾對於中國政府的負面觀感。

民進黨強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。民進黨嚴正要求，中共當局應立即停止對台軍演恫嚇作為，不要成為台灣民眾的惡鄰，以及台海與區域和平的麻煩製造者。（編輯：翟思嘉）1120109