「向黨員報告」 黃偉哲：台南檢討從我開始

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台南市長黃偉哲（圖）13日在永華市政中心接受媒體聯訪，被問及民進黨改革相關議題時表示，最重要的是團結，當然也要檢討一些缺失，包括政務方面及先前輔選是否有些不夠周全地方，「台南的檢討從我開始」。中央社記者楊思瑞攝 112年1月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）民進黨主席補選候選人賴清德明晚在台南舉辦最後一場「向黨員報告」政見發表會。預料仍會有支持者發言要求民進黨檢討，台南市長黃偉哲今天說，「台南的檢討從我開始」。

黃偉哲上午出席市府永華市政中心舉行的公開活動，接受媒體聯訪被問到民進黨改革相關議題時表示，民進黨最重要的是團結，當然也要檢討一些缺失，包括政務方面及先前輔選是否有些不夠周全地方，「台南的檢討從我開始」。

黃偉哲表示，黨務及政務方面的檢討都不可少，台南市政府會針對施政方面好好來做，有不當的政策措施加以改善、改革，好的就盡力延續，希望讓台南變得更好。

民進黨主席補選投票將於15日進行，同額競選的副總統賴清德在各地舉辦「向黨員報告」政見發表會，明天晚間將在台南舉行最後一場次，台南市議會民進黨團上午召開記者會呼籲黨員在15日踴躍投票。

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台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇接受媒體聯訪表示，賴副總統先前在其他地方舉行的政見發表會中，有不少支持者提出要求檢討聲音，預料明晚也會有，「但這本就是民進黨支持者勇於表達的傳統；因為在乎才會發聲，這些聲音都是民進黨再出發的動力」。

蔡筱薇指出，大部分台南市民體驗過賴副總統在台南市長任內所創造的光榮與驕傲感，希望台南民進黨員15日踴躍用手中選票支持賴副總統，也支持重整旗鼓的民進黨。（編輯：孫承武）1120113