女性首年度教召第2季起分區試行 預計徵200餘名

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國防部今天宣布，自112年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。其中女性首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，將加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

國防部今天上午召開記者會，說明後備軍人教育召集相關事項，全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，預計將召集400至500名男性軍人，以及200餘名女性後備軍人，但人數會做滾動式修正，不會是固定的。

依照去年5月底制定公布的「後備軍人召集優待條例」第4條規定，俞文鎮表示，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金新台幣5000元。

俞文鎮也說，自112年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。報名的方式有2種，分別為透過在「國防部全民防衛動員署後備指揮部」全球資訊網上線上報名，以及洽詢服務台，經資審符合資格者，將有專人通知至縣市後備指揮部或後備服務中心服務台辦理。

俞文鎮說，符合條件的後備軍人，可於各梯次召集日60日前，攜帶國民身分證或退伍令正本、本人私章，向縣市後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集；縣市後備指揮部或後備服務中心於召集日40日前，將審核結果送達申請人。而一年只能報名一次，民眾報名後到了部隊單位完成訓練後，未來就會針對相關的動員需求納入名冊。

俞文鎮指出，召集次數計算基準，依照年度接受教育召集者部分，時間若為5日至7日則以1次計算；若為期14日，則以2次計算。至於志願短期在營服役即「後備戰士」年度內，達29日以上時以1次計算。（編輯：楊凱翔）1120117