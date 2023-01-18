學者：火山布雷時機是戰時 反制共軍潛在登陸地點

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外界憂國軍對美軍購火山布雷系統恐讓台灣成「地雷島」，學者今天指出，布雷時機是「戰時」，且採購磁性引爆反戰車雷、非人員殺傷雷，未來將採空陸一體戰思維，搭配HIMARS、M1A2T、CM-34等戰甲車，有效反制共軍潛在登陸地點。

美國國防安全合作署（DSCA）去年12月宣布軍售台灣總額約新台幣54.5億元的火山車載布雷系統（Volcano），項目包括火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，及M88、M89訓練用地雷等。

此購案引發外界議論恐讓台灣成「地雷島」及「違反渥太華公約」，但事實是，國軍採購項目為依據磁性及震動感應引爆的「反戰車」地雷，且系統具「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下的傳統地雷不同，並非採購違反國際規範的「人員殺傷雷」。

陸軍司令部參謀長章元勳中將昨天在國防部記者會回應，火山布雷系統不會讓台灣成「地雷島」，因為這套系統具備智慧型定時自毀特性，也非長時間廣域布雷，僅在敵方可能登陸路線上，精準且有效投放；另這款戰防雷布於地面、非埋在地下，因此易辨識可大幅降低人員誤傷率。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，渥太華公約是管制「人員殺傷雷」、而非戰車雷，且美國總統拜登亦曾表示不會出口人員殺傷雷，加上DSCA所刊載為「M87A1反戰車雷」，因此符合國際法精神。

蘇紫雲說，過往在金門埋設的地雷為掩埋式，M87A1反戰車雷採磁性感應引爆，當戰車或大型車輛行經時才引爆，且戰車雷肉眼可視，若故障未自毀也能便於移除。

蘇紫雲表示，火山布雷系統是美軍在冷戰時期為應對占有數量優勢的蘇聯紅軍所研發，搭配海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的前身MLRS多管火箭系統、M1戰車、M2步兵戰車，被稱是對抗蘇聯的「4大金剛」利器。

華府智庫「2049計畫」研究員易思安曾提及台灣有14處共軍可能登陸的沙灘，地點分別是金山（北）、金山（南）、林口、蘆竹海湖、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。

蘇紫雲說，台灣未來將有M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、火山布雷系統及搭載30鏈砲的國造CM-34雲豹八輪甲車等「台灣版四大金剛」，採空陸一體戰思維，有效反制共軍對台可能登陸地點。

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國防院學者舒孝煌指出，傳統人力布雷曠日費時，恐出現完成布雷後、敵軍未選擇從布雷處登陸問題，火山布雷系統能在戰爭發生且能有效預測敵軍登陸路線後，在短短數小時內布放反戰車雷，也因為是戰時布放且有自毀裝置，並不會有「地雷島」狀況發生。

火山（Volcano）系統分為M139空中布雷、M136車載布雷版本。針對車載版本，美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。（編輯：林克倫）1120118