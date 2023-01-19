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民眾黨團：台美貿易倡議談判模糊 盼政府公開內容

2023/1/19 12:47
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（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨團今天指出，台美21世紀貿易倡議日前落幕，但政府至今拿不出明顯成果，談判過程缺乏公開透明，相較於馬政府時期的ECFA，台美21世紀貿易倡議顯得模糊，要求政府應更加透明並公開協定內容。

台灣民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行「台美關係新進展，政府要向人民說清楚」記者會。

張其祿指出，為期4天的「台美21世紀貿易倡議」談判在台北落幕，在多個領域達成初步共識，儘管有所進展值得肯定，但政府應該說清楚，談判內容對台灣有什麼實質影響。

張其祿表示，台美21世紀貿易倡議啟動超過半年，政府至今拿不出明顯成果，企業反應冷淡，民眾也普遍解讀為政治宣傳；尤其談判過程缺乏公開透明，社會大眾懷疑當年允許萊豬進口交換自由貿易協定的爭議恐再次上演。

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張其祿指出，相較馬政府時期與中國大陸的制度化協商，例如海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）開會前後，行政單位都要赴立法院報告，台美21世紀貿易倡議顯得非常模糊。

張其祿表示，政府程序應該更加透明，並公開協定內容，才能加速盤點各界需求，以利進一步規劃因應方案；蔡政府不該繼續牛步，推動台灣加入國際組織要有實際進展，才能提升台灣的經濟韌性。（編輯：蘇志宗）1120119

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