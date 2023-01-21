行政院福利社成社交熱點 進貨靠「傳統大數據」

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院福利社一應俱全，不少公務員每天「報到」，與經營福利社已28年的魏姐話家常，魏姐記得老顧客喜好，進貨靠口碑這傳統大數據，不僅賣東西也搏感情，讓福利社成為社交熱點。

行政院本部公務員眾多，餐廳、郵局、美容院、咖啡廳、福利社都有，滿足公務員日常所需，尤其福利社早午晚餐、日用品、水果、飲料等全都包，來此採買的公務員幾乎都會聊上幾句，成為行政院社交熱點。

疫情三級警戒期間，行政院分流上班，連帶影響福利社生意；不過，福利社老闆「魏姐」跟上社群時代，讓大家先透過LINE點單，再另外約時間取貨，用LINE留住老客戶，穩住經營。

「王小姐，今天有你上次訂的東西進貨了，要不要參考」、「鍾先生，你點的東西在這邊」，清爽短髮、笑容滿面的魏姐很會推銷，每個走進福利社的人，幾乎都叫得出名字，且記得每個人喜好，精準行銷。

常客王姓公務員就說，每次只是順手買瓶飲料，不小心就會買得大包小包；鍾姓公務員則說，第一次被同事介紹透過LINE先點單，沒想到魏姐也能馬上辨識出他是誰、買了些什麼。

魏姐曾經進貨小有名氣的檸檬汁，當時鼓勵大家順手帶一罐，不過看到胃食道逆流的老客人，她則是阻止，「這個你不行」。

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談起為何選擇行政院經營福利社，魏姐笑說，因為公務員上下班時間正常，方便她照顧小孩，沒想到進入行政院一眨眼就要28年；聊沒兩句，魏姐繼續低頭確認訂單，整理她眼前滿滿的便條紙，這些都是她的生活痕跡。

魏姐進貨前一定確認品牌、保證食安，會先試吃或是有親朋好友口碑推薦才進貨，靠口碑大數據維持進貨品質，緊抓客人胃口。「做生意基本就是要信譽與信用，這不是什麼厲害的事情」，魏姐這麼說。（編輯：謝佳珍）1120121