陳建仁接新閣揆 馬英九：我們祝福他

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（中央社記者王承中台北26日電）前副總統陳建仁將接任行政院長，前總統馬英九今天僅表示，「我們祝福他」。前國民黨主席江啟臣則表示，未來總統蔡英文跟新內閣互動會更微妙，將看到更多總統干預的身影，展現總統的影響力。

行政院長蘇貞昌日前請辭，各界關注新任閣揆人選。總統府發言人張惇涵25日表示，蔡總統預計27日上午10時在總統府召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長。

今天是大年初五，前總統馬英九上午前往台北關渡宮參拜，並發放紅包給現場民眾。很多民眾早已在現場排隊等候，並爭相與馬英九合影留念；馬英九面對民眾的拍照或是握手要求也都來者不拒，還出考題讓民眾搶答，現場互動氣氛熱絡。

對於陳建仁將接任行政院長一事，馬英九在接受媒體詢問時，僅簡短表示，「我們祝福他」，隨即以趕行程為由，並未受訪多談。

前國民黨主席、國民黨立委江啟臣則透過新聞稿表示，現在將新內閣定位為「溫暖堅韌」，並不是代表未來的內閣施政方向，而是為配合陳建仁的人設來定位，接下來就看閣員是否符合「溫暖堅韌」，重要的還是以人民利益為優先的內閣，才是民眾所期待改變的內閣。

江啟臣指出，2018年以前的內閣和政策幾乎都由蔡總統主導，民進黨在2018年九合一選舉敗選後才由蘇貞昌全權主導，等於由蘇貞昌幫蔡總統擋子彈，但經過4年，因為蘇貞昌太過強勢、高傲，脫離民意又無法回應民眾需求，再次失去民心，因此現在又回到2018年以前的組閣狀況，由蔡總統親自主導。

江啟臣表示，未來蔡總統跟陳建仁領導的內閣，之間互動會更微妙，將會看到更多總統干預內閣的身影，展現總統的影響力，指導內閣的政策、甚至是人事布局。（編輯：楊凱翔）1120126