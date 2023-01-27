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總統宣布陳建仁組閣【直播】

2023/1/27 09:57（1/27 10:24 更新）
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蔡英文總統27日上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長。（中央社檔案照片）
蔡英文總統27日上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長。（中央社檔案照片）
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（中央社網站27日電）蔡英文總統今天上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長，陳建仁也將陸續公布內閣名單，31日新舊內閣交接。

行政院長蘇貞昌19日在中央政府總預算完成三讀後請辭，蔡總統25日與陳建仁就重大國政議題交換意見、正式徵詢後敲定由陳建仁組閣；總統也立即告知請辭待命的蘇貞昌及副總統賴清德。
總統今天上午10時召開記者會，正式宣布陳建仁接任行政院長，陳建仁也將陸續公布內閣名單，包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、行政院發言人陳宗彥。蘇貞昌30日將率內閣總辭，31日新舊內閣交接。

內閣新人事與國安團隊改組同步啟動，總統府昨晚表示國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等可望留任，但仍待總統最後拍板。（編輯：李念庭）1120127

影片來源：presidentialoffice
#陳建仁
#內閣改組
#蘇貞昌
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