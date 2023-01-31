更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

盧秀燕當領頭羊 8縣市首長加入中台灣治理平台

2023/1/31 12:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市長盧秀燕連任後即親自聯繫從新竹到嘉義的新任縣市長加入「中台灣區域治理平台」，中市府研考會今天表示，在新竹市長高虹安同意邀約後，平台從7縣市擴為8縣市。

前任台中市長林佳龍任內成立「中彰投苗治理平台」，展開區域治理合作，盧秀燕就任後推動成立「中台灣區域治理平台」，加入新竹縣、雲林縣、嘉義市，從4縣市擴大為7縣市，由於這屆部分縣市首長換人，盧秀燕去年底連任就職後即親自打電話，邀約新竹到嘉義等9縣市首長加入。

台中市政府研考會主委劉彥澧今天接受媒體聯訪指出，9縣市首長中，只有民進黨籍嘉義縣長翁章梁婉拒邀約，包括新任的新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華等都同意加入，中台灣治理平台擴大為8縣市陣容。

由於台灣民眾黨高虹安加入中台灣治理平台，外界解讀為「藍白合」，對此，劉彥澧說，盧秀盧不會以政治的角度或藍白政黨的角度考量，且盧秀燕連民進黨的嘉義縣都有去邀請，所以主要是著重在區域治理、各個縣市長治理經驗的分享交流及互助合作為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於未來平台的定位及功能，劉彥澧表示，過去4年平台提供的解決效果不錯，還有經驗的傳承及資源分享、策略聯盟等，未來將在這個基調上繼續擴大推行，而最大目的就是讓地方施政更完備完善。

對於中台灣區域治理平台何時啟動，劉彥澧強調，過年以來，幕僚作業都在緊鑼密鼓進行中，確認各縣市長首長可行的時間及希望的模式；將會有開幕儀式，希望在2、3月就能舉行，在開幕儀式後，未來將由各縣市輪流舉辦，不定期召開。（編輯：陳仁華）1120131

#盧秀燕
#劉彥澧
#高虹安
盧秀燕
陳建仁邀六都首長參加行政院會 盧秀燕將親自列席中市府新春團拜 盧秀燕：正加緊籌備經典賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族