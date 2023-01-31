盧秀燕當領頭羊 8縣市首長加入中台灣治理平台

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市長盧秀燕連任後即親自聯繫從新竹到嘉義的新任縣市長加入「中台灣區域治理平台」，中市府研考會今天表示，在新竹市長高虹安同意邀約後，平台從7縣市擴為8縣市。

前任台中市長林佳龍任內成立「中彰投苗治理平台」，展開區域治理合作，盧秀燕就任後推動成立「中台灣區域治理平台」，加入新竹縣、雲林縣、嘉義市，從4縣市擴大為7縣市，由於這屆部分縣市首長換人，盧秀燕去年底連任就職後即親自打電話，邀約新竹到嘉義等9縣市首長加入。

台中市政府研考會主委劉彥澧今天接受媒體聯訪指出，9縣市首長中，只有民進黨籍嘉義縣長翁章梁婉拒邀約，包括新任的新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華等都同意加入，中台灣治理平台擴大為8縣市陣容。

由於台灣民眾黨高虹安加入中台灣治理平台，外界解讀為「藍白合」，對此，劉彥澧說，盧秀盧不會以政治的角度或藍白政黨的角度考量，且盧秀燕連民進黨的嘉義縣都有去邀請，所以主要是著重在區域治理、各個縣市長治理經驗的分享交流及互助合作為主。

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至於未來平台的定位及功能，劉彥澧表示，過去4年平台提供的解決效果不錯，還有經驗的傳承及資源分享、策略聯盟等，未來將在這個基調上繼續擴大推行，而最大目的就是讓地方施政更完備完善。

對於中台灣區域治理平台何時啟動，劉彥澧強調，過年以來，幕僚作業都在緊鑼密鼓進行中，確認各縣市長首長可行的時間及希望的模式；將會有開幕儀式，希望在2、3月就能舉行，在開幕儀式後，未來將由各縣市輪流舉辦，不定期召開。（編輯：陳仁華）1120131