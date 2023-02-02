國際宗教自由峰會演說 游錫堃分享台灣民主故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院長游錫堃1日（美東時間）受邀出席國際宗教自由峰會，以「為自由而生，為人類自由而拚」為題發表演說，向全世界分享台灣的民主故事。（圖取自facebook.com/yousikun.fans）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北2日電）正在美國訪問的立法院長游錫堃今天透過臉書發文，分享1日（美東時間）他受邀出席國際宗教自由峰會，以「為自由而生，為人類自由而拚」為題發表演說，向全世界分享台灣的民主故事。

游錫堃表示，他演說時舉許多實例，提醒民主盟友要看清楚中共政權的本質跟保衛台灣的重要性。

在臉書發文中，游錫堃並提及，剛好遇到華盛頓今年第一場雪，氣溫很低，但因為在場邊與各國熱愛民主自由的政要及各界人士有很豐富的交流，雖然很冷但心是暖的，「謝謝大家對台灣堅決捍衛民主的支持」。

國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）在華盛頓舉行，游錫堃臉書和立法院網站今天連結和收錄了「為自由而生，為人類自由而拚」演說全文。

游錫堃透過演說向全世界分享台灣的民主故事，他一開始時說，有機會以中華民國台灣國會議長的身分，受邀來到美國「宗教自由高峰會」進行演講，深感榮幸。

游錫堃演說內容分為幾個部分，包括「感謝美國與台灣相互扶持」，他也介紹台灣「南島語族的故鄉」、「大航海時代躍登國際」、「是華文圈的民主燈塔」、「自由民主，國際評比不凡」。

接著，游錫堃提到，「世界上仍有許多黑暗處」、「中共打擊宗教無所不在」、「中共政權本質是對外擴張」。

他呼籲，世人一定要認清中共政權本質和紅色滲透的真相，「民主崛起才是和平的保證」、「共同關注中國的宗教自由」。

在演說中，游錫堃指出，台灣，是世界歷史的一塊關鍵拼圖，而世界也一直存在台灣歷史裡面；數百年來，台灣人為自由而生，現在與未來都會繼續為自由打拚。（編輯：蘇志宗）1120202