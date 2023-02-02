2022民主指數台灣第10亞洲之首 俄羅斯侵烏退步最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟學人資訊社公布2022民主指數，台灣在167個國家地區中排名第10，居亞洲之冠。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）經濟學人資訊社公布2022民主指數，稱防疫措施解除後，全球民主些微改善，俄羅斯侵烏後排名下跌22名至146名，退步幅度最多。台灣在167個國家地區中排名第10，居亞洲之冠。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit, EIU）每年發布民主指數（Democracy Index）報告，根據5項指標對167個國家和地區的民主狀態進行評估，包括選舉程序與多元化、政府運作、政治參與、民主政治文化與公民自由。

「經濟學人」（The Economist）報導，在最高為10分的評比中，2022年全球平均分數為5.29分，僅比前一年進步0.01分，代表自2016年全球民主開始退步以來，2022年全球民主狀態維持停滯而非逆轉，而分數反彈的原因之一是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定解除，但2022年的任何改善都被其他負面發展抵銷。

影片來源：Economist Intelligence: EIU

2022民主指數排名前10的國家為挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、瑞士、愛爾蘭、荷蘭與台灣。台灣雖較去年下滑兩個名次，仍高居亞洲之冠。

日本第16名、英國第18名、南韓第24名、美國第30名、香港第88名、中國第156名。倒數3名的國家為北韓、緬甸與阿富汗。

經濟學人資訊社表示，整體而言，全球只有不到一半（45.3%）人口住在民主國家，有超過1/3（36.9%）人口生活在威權體制下，其中一大部分住在中國與俄羅斯。

全球只有不到8%的人口住在「全面民主」國家，包括加拿大、瑞典與烏拉圭等20多國。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月派兵入侵烏克蘭後，有關當局一直在打壓媒體與反對派，規模前所未見。經濟學人資訊社說，俄羅斯分數下滑的幅度比全球任何國家還多，滑落到史上最低的2.28分。

經濟學人資訊社說：「俄羅斯早已走在偏離民主的軌道，現在出現許多獨裁國家的特徵。」

此外，全球有近1/5人口居住的中國，到去年12月才解除清零政策，一度讓數以千萬計公民受到隔離。北京當局是在各地掀起反封控抗議浪潮後放棄清零政策。但中國因應抗爭的打壓措施，讓中國的民主分數滑落到1.94分，為自2006年發布民主指數以來最低。

至於其他地區，布吉納法索去年經歷兩場軍事政變，受到聖戰士叛亂活動衝擊，在2022民主指數的排名也下滑，來到第127名。

海地的政治與經濟危機在總統摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遭暗殺後惡化，是另一個在2022民主指數排名下降的國家，滑落到第135名。

在排名上升部分，智利、法國與西班牙從「瑕疵民主」（flawed democracy）進步到「全面民主」（full democracy）類別，主要歸因於2020年到2021年侵犯公民自由的防疫措施解除。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120202