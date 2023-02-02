宋楚瑜：內政是首要 陳建仁是願革新人才

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（中央社記者林克倫台北2日電）陳建仁新內閣人事就定位，親民黨主席宋楚瑜今天透過臉書說，新內閣首要是「內政」，並提出找回台灣人信心等「3句話」，與9項施政建議供陳建仁參考；他以年改經驗認為，行政院長陳建仁確實是位可溝通、願意革新的政務人才。

宋楚瑜今天在臉書發文透露當年軍人年金改革過往說，時任年改召集人、副總統的陳建仁曾專程請教他的意見，最後同意軍人職業確有特殊性，願意將軍人與公教人員的年金制度脫鉤處理，足見陳建仁確實是位可溝通、願意革新的政務人才。

宋楚瑜以政壇老兵身分向陳建仁提出3項建議，一是找回台灣人對政府的信任，要貼近民意、少講官話，以老百姓能聽得懂的語言文字來闡述政策；二是找回台灣人對台灣的信心，致力做好國內產業環境，把最基本「五缺」問題逐一改善解決。

最後是找回對世界形勢變化的務實觀察與因應。宋楚瑜說，當前看似中美對抗局面，實則起因於面對中國大陸的快速崛起，台灣應如何在美中競合關係中生存，是政府必須關注重點。

宋楚瑜認為，行政院長最重要任務還是在「安內」，把內政基本問題處理好，台灣人民才會信任民主選出來的政府；他提出9項施政建議，包括內政部應儘速處理治安敗壞、黑道猖獗、毒品氾濫等問題，全面檢討交通基礎建設，重視庶民經濟。

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重要議題包括，關注能源是否充足，全民健保財務是否惡化，「住」與「工作」地點難在一起的都市計畫問題，農漁民生存基本問題，「課綱」跟「台獨黨綱」的教育問題，以及人口老化的老齡照護問題。

宋楚瑜最後說，疫情雖逐漸和緩，疫後拚經濟成為世界各國最重要施政重心，對於百姓生活切身相關的各項「內政」工作，更是新內閣應劍及履及、速決速辦的重要工作；期盼在全民共同齊心努力下，新內閣能真正帶領台灣走出陰霾，讓台灣經濟真正「揚眉兔氣」。（編輯：翟思嘉）1120202