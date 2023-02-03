法國議員出席代表處晚會 誓言捍衛民主與台灣同在

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駐法國代表處代表吳志中（左5）1日晚間舉辦新春晚會，國民議會友台小組主席博多黑（左4）與多位國民議會議員到場。博多黑說，台灣在供應鏈重組、經貿、文教及生態轉型方面，均有法國可借重的強項。（駐法代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月3日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國國會兩院友台小組近30位議員出席駐法代表處的新春晚會，人數創新高。兩位小組主席致詞表示，去年為「台法團結年」，民眾對台日益友善，將持續推動國會外交，與民主台灣同在。

駐法國代表處1日晚間舉辦新春晚會，法國國會兩院友台小組成員近30位議員到場與會，包括參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）、國土規畫暨永續發展委員會主席隆久（Jean-François Longeot）及國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等。

駐法國代表處代表吳志中致詞時表示，明年元月台灣將舉行總統大選，與會議員所推動的「國會外交」對台海和平、穩定與繁榮至關重要。

另外，感謝法國國會兩院先後在2021年首度通過支持台灣國際參與之決議，亦歡迎法澳甫於日前2+2部長級對話會議後發表聯合聲明強力挺台，盼法國政府及國會持續透過發表聲明或通過決議的方式，籲請北京切勿片面改變台海現狀，尤其台灣半導體製造居全球重要地位，維持現狀符合各方利益。

吳志中指出，代表處致力推進台法雙邊交流，4月中將有「世界台灣商會聯合總會」全球計7、800名會員齊聚法國巴黎，不僅能帶來可觀商機，也為潛在投資者，值得法國政府及國會關注。

李察致詞首先感謝代表處舉辦溫馨友好的新春酒會，強調去年為「台法團結年」。台灣因成功抗疫、經濟表現亮眼且擁抱普世價值，近年來法國社會大眾對台灣議題越發關注，且態度更加友善。

面對中國持續對台軍事恫嚇，參議院將持續透過「國會外交」途徑，敦促法國政府協助維持台海和平與穩定，捍衛台灣之民主價值。

此外，數月前他也在法國會見科技部部長吳政忠，並表示參議院友台小組將持續協助推進台法雙邊關係，強化雙邊價值同盟。

博多黑致詞時則感謝國民議會友台小組前任主席戴扈傑（François de Rugy）及已故主席賽沙里尼（Jean-François Césarini）等人貢獻。

他強調，台灣對法國而言不僅具地緣政治利益，更在供應鏈重組、經貿、文教及生態轉型方面，均有法國可借重的強項。博多黑承諾將持續帶領國民議會友台小組與台灣共同攜手維持台海現狀，捍衛共享的自由及人權等價值。

除議員外，也有多位重要智庫學者及國會助理到場與會，場面熱鬧溫馨，代表處酒會不僅準備法式餐點外，更提供台式鹹酥雞及滷味特色餐點，深受法國賓客喜愛，賓主交流氣氛歡欣熱絡。

會後博多黑、隆久、可拉波（Mireille Clapot）、勒吉（Constance Le Grip）、維里尼（André Vallini）、葛利歐（Joël Guerriau）、貝勒發（Cyril Pellevat）等多位議員立即推文公開分享酒會，強調將持續推進台法雙邊關係。

博多黑在推文中表示，將繼續與台灣同在，並持續合作。戴扈傑在下方回覆，「捍衛台灣自由且和平的存在」；維里尼更寫道：「面對中國侵犯威脅，比以往都更站在民主台灣這邊」。（編輯：高照芬）1120203