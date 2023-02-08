瑞士國會議員來訪 瞭解金門民生與政治

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門副縣長李文良今天告訴來訪的瑞士聯邦國會友台小組訪問團成員，金門民眾的基本生活需求與兩岸關係息息相關，「金門的小事，都是大事」，金門須在兩岸氛圍中求平衡點。

來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團友台小組，上午搭機來金，隨後拜會縣府，瞭解金門民眾對兩岸關係的看法。由李文良率同觀光處人員接見。

訪問團由社會黨莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）和綠黨議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率領，成員包括綠黨議員波希（Léonore Porchet，另譯波雪）、瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger，另譯尼德格）、社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）。其中，阿堤契為土耳其裔 ，會談前，李文良先表達對土耳其震災的關切。

李文良向到訪來賓說明，金門雖然是個只有150平方公里大的小島，但在兩岸關係中角色敏感，例如「缺水」的議題其實很單純，但是在金門是個政治議題，兩岸政府都面臨挑戰。他說，4年前金門自晉江接水，現在金門7到8成的民生用水來自中國。

尼德吉關心因應未來發展，金門如何尋求資源。李文良表示，只要能解決金門民生需求，縣府都可考量，以兩岸通水的例子，縣府未來可規劃與中國通電，但台灣若能協助解決也很好。

李文良再以兩岸「小三通」為例說明，停航近3年，中國新移民、在中國工作的金門鄉親無法返鄉，這是民眾需求，但又牽涉政治因素。好在目前出現好的結果，「小三通」重新啟動，並進入第二階段的常態化「小三通」。

李文良表示，金門民眾的基本生活需求與兩岸關係息息相關，既敏感又重要，政府需要面對。他也強調，「不是我們挑戰兩岸思維，這只是反映民眾需求立基點」，金門要在兩岸氛圍中尋求平衡點。

莫里納表示，瑞士在歐洲各大國夾縫中求生存，對金門身處兩岸緊張複雜關係中兩難，感同身受，盼友台小組未來能與金門有更多的交流。

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除了政治議題，李文良向外賓簡介金門的歷史地理概況表示，過去因戰亂，先輩下南洋或移居台灣，使得在外的金門鄉親遠比長住金門的民眾多得多；金門的閩南建築、僑鄉文化、自然生態都值得一探究竟。

李文良告訴外賓，觀光與高粱酒是金門發展關鍵，金門高粱酒曾在布魯塞爾烈酒競賽中奪金。看到友台小組訪金既定行程並無參觀金酒，隨即指示觀光處人員調整行程，把金門酒廠列入。訪問團一行隨後參觀翟山坑道、水頭聚落、北山洋樓等景點，以及本地鋼刀廠，見識由砲彈打造而成的刀製品。訪問團預定晚上返回台北。（編輯：孫承武）1120208