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赴辦事處弔唁 蔡總統：台灣與土耳其同在[影]

2023/2/9 13:59（2/9 16:27 更新）
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總統蔡英文9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾，並在哀悼簽名簿留言。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
總統蔡英文9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾，並在哀悼簽名簿留言。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
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（中央社記者葉素萍台北9日電）土耳其因震災造成嚴重傷亡，總統蔡英文今天前往駐台北土耳其貿易辦事處表達關心與慰問，蔡總統在哀悼簽名簿寫下「土耳其朋友加油，在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在。中華民國總統蔡英文。」

總統府稍早已宣布，蔡總統及副總統賴清德將會分別捐出一個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。

蔡總統今天中午前往駐台北土耳其貿易辦事處，代表政府及人民向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達誠摯關心與慰問，總統府秘書長林佳龍等人陪同。

蔡總統在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下，「土耳其朋友加油！在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在！My heart goes with our Turkish friends. Taiwan stands with Türkiye！」她並署名「中華民國總統蔡英文」。（編輯：謝佳珍）1120209

（駐台北土耳其貿易辦事處提供）
（駐台北土耳其貿易辦事處提供）
總統蔡英文9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾，她在哀悼簽名簿寫下「土耳其朋友加油！在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
總統蔡英文9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾，她在哀悼簽名簿寫下「土耳其朋友加油！在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
土耳其因震災造成嚴重傷亡，總統蔡英文9日前往駐台北土耳其貿易辦事處表達關心與慰問。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
土耳其因震災造成嚴重傷亡，總統蔡英文9日前往駐台北土耳其貿易辦事處表達關心與慰問。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
總統蔡英文（左）9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
總統蔡英文（左）9日赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因震災罹難民眾。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
#土耳其
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#總統府
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