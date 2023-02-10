劉得金將任國安會副秘書長 曾評中共若武力犯台可能先倒台

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（中央社記者游凱翔台北10日電）前國防部總督察長劉得金中將將任國安會副秘書長，擅長國際情報交流的他外語、論述能力優異，用筆名「金戈」寫作甚獲好評。他以身為客家子弟為榮，有機會就講客語，傳承客家文化。

總統府9日發布總統令，任命目前任職於財團法人國防安全研究院資深研究員的劉得金為國家安全會議副秘書長，自民國112年2月15日生效。

「聲音宏亮、丹田飽滿，英語流利自信、觀點直指核心」，國防院上午在臉書粉絲團上表示，在國防院只要跟他開過會，沒有人不會對劉得金的特點留下印象，甚至稱呼他為「劉總督」。

國防院2021年主辦「台北安全對話」，當時擔任國防部總督察長的劉得金，在論壇中分享中共對台混合戰、第四代戰爭看法，相當受到重視。

國防院提到，劉得金後來到國防院後，讓軍中歷練與智庫能量結合，在8個月時間內，密集代表國防院參與西方友盟的多項國際對話、兵推，展現他對軍事實務的了解及創新思維，直言不諱的風格讓人印象深刻。去年疫情稍緩時，他出訪歐洲捷克、比利時等國，在捷克國防大學發表有關中共對台野心的演說，增進捷克戰略社群對台海情勢的了解和關心。

劉得金除了情報能力、戰略規劃及英文能力優秀外，更以筆名「金戈」創作散文及現代詩，紀錄留學、軍旅生涯中的交遊及所思所感；他也是陸軍官校第一位本省籍校長，展現強烈愛國愛土情懷，客家子弟出身的他，也堅持推廣母語及客家文化。

他曾提到，「音樂音響、攝影、寫作是我的興趣，打勝仗是我的志業。」他日前接受「客新聞」專訪談及台海情勢時，研判中國若武力犯台，「可能戰爭還沒結束，共產黨政權就結束了」。

劉得金畢業於陸軍軍官學校53期、美國陸軍步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學國安班。

他曾任國防部總督察長室總督察長、陸軍司令部中將副司令、陸軍第八軍團指揮部中將指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍花東防衛指揮部中將指揮官、陸軍第六團指揮部中將副指揮官、陸軍軍官學校校長、陸軍馬防部北高指揮部少將指揮官、國防部聯合情研中心少將主任。（編輯：翟思嘉）1120210