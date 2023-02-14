蔡總統：與貝里斯加強合作 創造更具韌性經濟

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總統蔡英文（右）14日在總統府接見友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）（左），蔡總統致詞表示，台灣與貝里斯是理念相近的盟友，一起在疫後創造更有韌性的經濟。中央社記者鄭傑文攝 112年2月14日

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，台貝經濟合作協定生效後，雙方廠商簽署超過200萬美元的龍蝦採購意向書，台灣考察團也訪問貝里斯，在海鮮採購與食品加工等領域加強合作。台灣與貝里斯是理念相近的盟友，一起在疫後創造更有韌性的經濟。

總統蔡英文上午在總統府接見友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）致詞時表示，去年3月，貝里斯總理布里仙紐率團訪問台灣，羅莎娜也一起陪同，雙方都留下許多美好回憶。

總統說，很高興在總統府接見羅莎娜，在明天「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」將一起見證台灣與貝里斯推動婦女賦權的成果。

蔡總統表示，羅莎娜長期關心婦幼教育議題，並親自擔任台灣、貝里斯賦權計畫審議委員，這項計畫執行一年多以來，已經舉辦多項技能培訓及創業輔導活動，讓更多女性擁有獨當一面的能力。

她說，從去年開始，羅莎娜也擔任加勒比海共同體元首夫人行動聯盟的輪值主席，持續整合各界力量，提升加勒比海區域的婦幼權益。

蔡總統表示，台灣與貝里斯交流愈來愈密切，尤其去年1月台貝經濟合作協定生效以後，雙方廠商共同簽署超過200萬美元的龍蝦採購意向書，去年7月台灣的商機考察團也訪問貝里斯，在海鮮採購與食品加工等領域加強合作。

她說，相信在羅莎娜與布里仙紐支持下，台灣與貝里斯能持續深化夥伴關係，為雙方創造更多福祉。

蔡總統感謝貝里斯政府持續在國際為台灣發聲，她說，布里仙紐去年5月率領內閣通過友台動議支持台灣的國際參與，展現雙方深厚情誼。台灣與貝里斯是理念相近盟友，一起在疫後創造更有韌性的經濟，一起為區域繁榮以及和平穩定盡一份心力。

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羅莎娜稱讚蔡總統不遺餘力引領台灣走向光明且繁榮的未來，令人欽佩。她說，蔡總統致力推動民主、繁榮與人權，深深啟發著貝里斯，對台灣及其人民的願景也是全世界各國領袖的典範，蔡總統的領導作為與對貝里斯福祉的努力，以及透過兩國的夥伴關係，一起推動女權，她要對此致上最誠摯謝意。

羅莎娜表示，蔡總統的領導力是深化兩國關係的關鍵，非常期待未來能夠持續合作。（編輯：謝佳珍）1120214