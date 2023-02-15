更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 政治

蛋價漲 綠委盼朝野支持疫後特別條例改善飼養方式

2023/2/15 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，蛋價調漲與國際飼料價格提高等有關，希望16日朝野協商攸關發現金的疫後特別條例草案時，能討論是否用特別預算讓雞農飼養方式更現代化，使蛋的供應及價格更穩定。

蛋價13日每台斤調漲2元，批發價每台斤新台幣52元，重回歷史新高，引發各界討論。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對蛋價調漲議題，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，行政部門有提出短中長期處理方案，減少未來雞蛋在供應上可能遇到的風險與波動，希望行政部門的動作要更快速。

洪申翰表示，這次蛋的供應出問題，除與國際能源價格波動、氣候有關，也和原本的產銷供應或設備不夠現代化有關，而疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案中，除了普發現金，也要強化經濟及社會韌性，希望能協助減少雞蛋或農業產品的產銷供應風險及波動，使民生經濟有更多保障，盼朝野共同支持。

鄭運鵬指出，16日將協商疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，如果能把後續的特別預算，部分用於讓雞農飼養環境更現代化，讓氣候及禽流感的影響更少，相信會讓蛋的供應與價格更穩定。

民進黨立委劉世芳說，相信農委會會在最短的時間解決相關問題，讓民眾不要有太多的怨言。（編輯：翟思嘉）1120215

#民進黨立法院黨團
#鄭運鵬
#洪申翰
鄭運鵬
國台辦稱願恢復台灣農漁產品輸陸 綠委：以商圍政南投立委補選 蔡培慧：民眾指賄聲賄影籲檢調查緝
洪申翰
游錫堃盼修法增設國際事務處 綠委：樂觀其成個資頻外洩 綠委促數發部聯手檢調檢討政府資安體質
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族