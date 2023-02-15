蛋價漲 綠委盼朝野支持疫後特別條例改善飼養方式

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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，蛋價調漲與國際飼料價格提高等有關，希望16日朝野協商攸關發現金的疫後特別條例草案時，能討論是否用特別預算讓雞農飼養方式更現代化，使蛋的供應及價格更穩定。

蛋價13日每台斤調漲2元，批發價每台斤新台幣52元，重回歷史新高，引發各界討論。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對蛋價調漲議題，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，行政部門有提出短中長期處理方案，減少未來雞蛋在供應上可能遇到的風險與波動，希望行政部門的動作要更快速。

洪申翰表示，這次蛋的供應出問題，除與國際能源價格波動、氣候有關，也和原本的產銷供應或設備不夠現代化有關，而疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案中，除了普發現金，也要強化經濟及社會韌性，希望能協助減少雞蛋或農業產品的產銷供應風險及波動，使民生經濟有更多保障，盼朝野共同支持。

鄭運鵬指出，16日將協商疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，如果能把後續的特別預算，部分用於讓雞農飼養環境更現代化，讓氣候及禽流感的影響更少，相信會讓蛋的供應與價格更穩定。

民進黨立委劉世芳說，相信農委會會在最短的時間解決相關問題，讓民眾不要有太多的怨言。（編輯：翟思嘉）1120215