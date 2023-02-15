重複錄取比例高 考選部：地方特考五等擬併入初考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北15日電）考選部長許舒翔今天說，因初考跟地方特考五等重複報考、重複錄取比例高，影響考試效益及地方用人，因此將地方特考五等整併到初等考試，今年上半年定案後，113年地方特考五等將停辦。

考試院下午舉行媒體茶敘，考試院長黃榮村表示，推動數位轉型是考試院重要職責，為了深化數位治理，已全面實施電子化證書，持續擴增國考電腦化測驗試場及類科，座位數已超過8000個。

黃榮村說，高考三級、普通考試列考科目，目前是2加6個考科，調查用人機關後，同意減列高考三級考科的超過80%，這不需要修法，只要修正內部考試規則就可推動；將以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則。

黃榮村指出，同時也已規劃五等地方特考與初等考試整合在一起，並新設離島三縣的三等、四等特考，讓用人機關更大幅度參與選才。

黃榮村說，憲法規定人民有應考試、服公職權利，因此初考沒有學歷限制，但現在幾乎沒有這種案例，90%考生都是大專畢業生為主，所以考試需調整，又不宜太劇烈，因此將與五等地方特考合併。

許舒翔表示，因初考跟五等地方特考重複報考、錄取比例高，而地方特考是12月考試、隔年1月就是初考，只相差1個月。統計近5年報考地方特考者，有近6成會再報考初等考試；考上地方特考的考生，也有8成會再考初考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許舒翔說，這造成已錄取地方特考、又錄取初等考試的比例高，約有4成以上，導致地方特考人才流失，影響地方用人取才；重複報考、重複錄取也影響考試效益及地方用人，因此會把地方特考五等整併到初等考試。

許舒翔指出，未來都將由初等考試用人取才，也可增額錄取，以滿足地方機關用人需求。預定民國113年地方特考五等考試就會停止辦理，114年初等考試合併地方特考五等合併；明天考選部將在考試院會中報告，今年3月完成法制作業，上半年就可定案。（編輯：林興盟）1120215