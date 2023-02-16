考選部：研議地方特考試五等併入初等考試取才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）考選部今天說，規劃整合地方特考五等考試與初等考試，以解決重複錄取造成無人可用問題，考生錄取機會也提高；預計3月完成法制作業，113年起不再舉辦地方五等特考，職缺提列114年初考。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，報告「特種考試地方政府公務人員考試五等考試併入公務人員初等考試取才案研議情形」。

考選部指出，近年地方特考五等考試應考人重複報考初等考試，比率超過5成5，錄取人員重複錄取初等考試比率高達4成，造成部分地方政府報缺機關無人可用，這問題應正視及改善。目前正積極研議整合2項考試，並已與各用人機關溝通，且獲相當共識，盼能得到各界支持，順利推動。

考選部表示，地方特考五等考試與初等考試，同屬進用基層公務人員（委任第一職等）考試，兩者的考試方式和應考資格都相同，設置類科也相近，相同類科的應試科目也相同。由於兩項考試同質性極高，每年錄取名額合計僅數百名，且考試日期僅相距一個月，導致重複報考與重複錄取的比例極高。

考選部說，為此提出統一由初等考試進用委任第一職等職務的基層公務人力的方案，以解決重複錄取造成無人可用的問題，並增進考用配合及提高考試效能。

考選部長許舒翔表示，未來兩項考試整合後，應考人不需在一個月內參加2項同性質考試，減輕應試負擔，且因不再有重複錄取問題，考生錄取機會也可提高。

許舒翔說，對用人機關而言，除避免重複錄取造成無人可用情形外，因初等考試有增額錄取機制，遇缺可適時遞補，更能滿足機關臨時用人的需求；對於試務機關而言，將可增進考試效能，將行政資源投注在其他重要考選事務的精進上。

考選部表示，為使兩項考試能順利整併，將妥善規劃相關配套措施，包括：為利地方特考五等考試併入初等考試取才，將修正公務人員初等考試規則，增設一般民政、戶政及測量製圖類科，以符用人機關需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考選部說，另為利兩項考試合併推動，從民國113年起，初等考試除原有8個考區外，將增設澎湖、金門及馬祖等3個離島考區，減輕離島應考人交通往返困擾及經濟負擔。

考選部指出，本案預計在112年3月完成相關法制作業，如能獲得支持順利推動，為使應考人及用人機關及早因應，從113年起不再舉辦地方特考五等考試，用人機關職缺都提列114年初等考試。（編輯：翟思嘉）1120216