上海參訪團行程結束搭機離台 未發表談話

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中國上海市台辦副主任李驍東（左2）等人20日下午抵達桃園國際機場，在航警人員陪同進入機場，準備搭機離台，李驍東在桃園機場沒有受訪或發表談話。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）上海市台辦副主任李驍東率團訪台，今天結束行程搭機返回上海，李驍東在桃園國際機場並未接受媒體採訪或發表談話，訪問團搭乘南方航空晚間6時20分的班機返回上海。

中國上海市台辦參訪團應台北市政府邀請於18日至20日期間訪問台北市，訪團由上海市台辦副主任李驍東率領於18日抵台，除參觀台灣燈會，也進行市政交流，訪團今天結束訪台行程，下午前往桃園國際機場準備搭乘南方航空CZ3096班機返回上海。

李驍東一行人於下午4時42分抵達桃機，由警員手拉手築起人牆，在航警人員陪伴下一路進入桃機，李驍東在桃園機場沒有接受媒體採訪或發表談話。

航警局表示，由於隨行人員已事先向航空公司辦好報到手續，且台北市政府事前申請符合規定，因此訪問團也經由一般禮遇通關。

訪問團在出關後，短暫地前往貴賓室停留休息，隨後搭乘晚間6時20分的班機返回上海，結束這一趟的訪台行程。（編輯：戴光育）1120220