韓國駐台代表李殷鎬抵任 外交部期許深化雙邊合作

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）新任韓國駐台代表李殷鎬今天下午抵台，外交部表示，對此項人事任命及李殷鎬抵任表示歡迎，並感謝前代表鄭炳元任內，對推動台韓雙邊關係發展所作的努力。

外交部表示，韓國駐台機構「駐台北韓國代表部」先前正式通知外交部，韓國前戰略物資管理院長李殷鎬獲任命為新任駐台代表，接替即將出任韓國駐瑞典大使的前任代表鄭炳元。

外交部指出，台灣與韓國地理位置相近，共享自由、民主及法治等普世價值，同為全球民主陣營重要成員。韓國官方自2021年5月起，在國際場合多次重申維持台灣海峽和平穩定的重要性；亦於去年12月發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關連性。

外交部指出，台韓經貿及人員交流等實質關係密切，目前兩國互為第5大貿易夥伴，在國際疫情爆發前的2019年，互為第3大觀光客來源國，每周往來航班超過300班。

外交部表示，台灣與韓國於前年11月簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並於去年2月簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，均有助拓展雙方產業合作及人員交流。

外交部指出，期盼李殷鎬能在台韓現有交流基礎上，持續深化雙方各項友好合作，進一步提升兩國實質關係與人民情誼。（編輯：林克倫）1120220