更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄烏戰週年》美國轉向亞洲、俄羅斯受制中國 地緣政治新局一次看
首頁 / 政治

台美教育倡議22日成果說明 美國務院東亞副助卿與會

2023/2/21 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北21日電）美國在台協會（AIT）明天將與外交部舉行「台美教育倡議成果說明會」，AIT發言人今天指出，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）將親自出席。

AIT發言人向中央社表示，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）也將出席活動。

外交部明天上午將舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展。外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人將出席。

台美自2020年12月啟動「台美教育倡議」，美國國務院教育與文化局去年12月推文恭喜「台美教育倡議」上路兩週年，指美台過去兩年來大幅提升華語與英語學習及交流機會，包括在美國的「台灣華語文學習中心」數量越來越多，參與該局台灣交流計畫的美國學生人數持續增加，期許未來有更多成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於擔心中國影響力作戰，全美大專院校近年大舉關閉孔子學院。為積極填補華語教學缺口，台美2020年12月2日簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，盼透過強化、擴大台美間的華語及英語學習計畫，推動台美教育機構之間的交流。

前僑委會委員長童振源去年在立院指出，僑委會今年規劃再設立25個「台灣華語文學習中心」，相關規劃事涉國安戰略目標。（編輯：趙蔚蘭）1120221

#AIT
#外交部
#僑委會
童振源
僑委會：助僑台商紓困 延長海外信貸專案至明年4月僑委會部分預算遭刪凍 立委轟柬埔寨救援慢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族