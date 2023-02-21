台美教育倡議22日成果說明 美國務院東亞副助卿與會

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）美國在台協會（AIT）明天將與外交部舉行「台美教育倡議成果說明會」，AIT發言人今天指出，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）將親自出席。

AIT發言人向中央社表示，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）也將出席活動。

外交部明天上午將舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展。外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人將出席。

台美自2020年12月啟動「台美教育倡議」，美國國務院教育與文化局去年12月推文恭喜「台美教育倡議」上路兩週年，指美台過去兩年來大幅提升華語與英語學習及交流機會，包括在美國的「台灣華語文學習中心」數量越來越多，參與該局台灣交流計畫的美國學生人數持續增加，期許未來有更多成果。

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由於擔心中國影響力作戰，全美大專院校近年大舉關閉孔子學院。為積極填補華語教學缺口，台美2020年12月2日簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，盼透過強化、擴大台美間的華語及英語學習計畫，推動台美教育機構之間的交流。

前僑委會委員長童振源去年在立院指出，僑委會今年規劃再設立25個「台灣華語文學習中心」，相關規劃事涉國安戰略目標。（編輯：趙蔚蘭）1120221