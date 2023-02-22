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藍委批衛福部開後門 籲管制國外牙醫學歷實習名額

2023/2/22 13:31
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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，衛福部未對國外牙醫學歷進行總量管制，危及國內牙醫系學生生存權，要求每年固定開放國外牙醫學歷的實習名額，應為牙醫系學生總人數的1/10，不應為國外牙醫學歷大開後門。

國民黨立委王鴻薇今天在立法院召開記者會指出，衛福部4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，草案中對國外牙醫學歷實習名額通篇未提及總量管制及人數上限，更為寬鬆。

王鴻薇表示，去年衛福部就曾想幫國外牙醫學歷大開方便之門，引起相當大的反彈，當時代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中還表示「他是關後門的人」，結果衛福部在選後就偷偷修法，不只是開後門，更是開大門走大路，對台灣牙醫界無疑是重擊。

王鴻薇指出，台灣牙醫數量早已瀕臨飽和邊緣，2021年台灣每萬人牙醫人數約6.9人，但合理值應為4.9人；國內牙醫科系也採總量管制，過去7年都被控管在300多人，為何衛福部不履行當年承諾每年調降開放國外牙醫學歷的人數，卻還想暗渡陳倉，危機國內牙醫及牙醫系學生的生存權。

王鴻薇表示，要求衛福部每年固定開放國外牙醫學歷的實習名額，應為牙醫系學生總人數的1/10，不應為國外牙醫學歷大開後門。

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與會的本土小牙醫聯盟代表、陽明交通大學牙醫學系教授林元敏指出，對於草案內容，衛福部有很多細節沒有規劃清楚，希望可以在草案中增加國外牙醫學歷的名額上限，不超過國內牙醫系招生總數的1/10，以及不得超過國內任一所牙醫系的招生人數。

林元敏表示，台大牙醫是國內龍頭，一年招生人數，不含僑生、原住民公費生等只有29名、成大20名、陽明交通大學38名、私立中國醫藥大學46名、國防醫學院20名，這些人數都低於每年開放的國外牙醫學歷50名的名額，這是不像話的。（編輯：楊凱翔）1120222

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