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陳建仁立院施政報告 全力落實蔡總統交付4大任務

2023/2/24 09:46（2/24 09:54 更新）
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行政院長陳建仁（後左4）24日列席立法院會首度進行施政報告。圖為陳建仁17日由民進黨立法院黨團總召柯建銘（後左）等人陪同進入議場。（中央社檔案照片）
行政院長陳建仁（後左4）24日列席立法院會首度進行施政報告。圖為陳建仁17日由民進黨立法院黨團總召柯建銘（後左）等人陪同進入議場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北24日電）行政院長陳建仁今天列席立法院會首度進行施政報告時說，將全力落實總統蔡英文交付的4大任務，盤整防疫措施穩定邁向疫後新生活、健全社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業。

陳建仁在施政報告一開始時表示，今年1月31日，他接續挑起行政院長這個重責大任，感謝蔡總統的信任與託付，讓他有機會回饋自己的能力，回報國家栽培，為人民做事、為國家服務。他一定會秉持「行公義，好憐憫，常存謙卑的心」的信念，全力以赴。

接著，陳建仁表示，感謝林全、賴清德、蘇貞昌3位前院長任內，推動相關重大政策，一棒接一棒，戮力執行蔡總統為國家擘劃的願景，為壯大台灣奠定基礎。

陳建仁說，感謝前行政院長蘇貞昌在4年行政院長任期內，帶領行政團隊打拚，成功防堵非洲豬瘟、守住百年大疫、度過歷史大旱，在面對美中貿易衝突、烏俄戰爭及國際政經情勢快速變遷的各種嚴峻挑戰下，讓台灣的經濟表現屢創佳績，也啟動或完成多項重大建設與福國利民措施，為國家發展奠下良好穩固根基。

陳建仁表示，行政團隊將以同理心和關懷心，更加體察民意、重視溝通，加速全方位建設，全力落實蔡總統交付的4大任務，盤整防疫措施穩定邁向疫後新生活、健全社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業。

他說，盤整各項防疫措施方面，讓民眾生活更加正常化，持續穩定邁向疫後復甦新生活。

陳建仁表示，進行社會照顧體系總檢討，從育兒到長照、從租屋族到房貸族、從學貸壓力到缺工問題，再到治安、道安、資安等，全面革新社會照顧體系。

他指出，提升國家基礎建設方面，持續推動前瞻基礎建設第4期計畫，並全面完善農漁村環境基礎建設；同時強化中小企業競爭力，協助傳統產業升級。

陳建仁表示，持續推動6大核心戰略產業，為台灣下一世代科技研發實力，打造更有競爭力的體質。

陳建仁表示，新的內閣團隊將儘速展開全面建設，打造一個 「溫暖而堅韌」的台灣，讓台灣在下一個10年，更具備面對國內外諸多挑戰的韌性及持續領先的競爭力。（編輯：潘羿菁）1120224

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