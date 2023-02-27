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溫哥華舉辦228紀念會 音樂詩歌撫慰人心

2023/2/27 14:34（2/27 14:46 更新）
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參與大溫哥華228紀念會上的民眾，哼唱著詩歌，表達心中對歷史受難者的無限追思。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
參與大溫哥華228紀念會上的民眾，哼唱著詩歌，表達心中對歷史受難者的無限追思。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）紀念228事件76週年，大溫哥華舉辦和平紀念會，以音樂演奏和詩歌朗誦來追憶當年受迫害喪生的所有受難者，也希望新一代海外台灣人能在追求真相、正義和公平的路上繼續承擔使命。

飄雪的溫哥華，沒有阻撓台灣鄉親的腳步，數十人齊聚在溫哥華台灣基督長老教會共同出席紀念儀式。

主辦單位大溫哥華台灣同鄉會會長巴如玉表示，轉型正義有很多呈現方式，其中也包括文化復興，透過展現前輩的文學音樂創作來表達內心所思所想，是一種很珍貴的註記。

在溫哥華從事教育工作的巴如玉，在演講中從加拿大對原住民寄宿學校黑暗歷史的省思，折射到台灣的228歷史記憶。

她說，加拿大原住民教育學者拉莫瑞克斯（Kevin Lamoureux）是加拿大推動真相與和解議題中溫柔又堅定的一股力量，他有一段話令人印象深刻，「沒有人要求這一代的我們要對當年原住民被迫入住寄宿學校的種族清洗事件負責，但活在當下的我們是否能成為面對問題並尋求解決的一股力量呢？」

台裔二代的巴如玉希望更多海外台裔年輕人能與她一起探索並思考228歷史。她最近又看了一次以228事件為背景的電影「悲情城市」，能感受到上一代人遭受到坎坷辛酸，因為在追求身分認同的道路上，現今這一代也有刻骨銘心的難處，希望無論是哪一個世代，都能驕傲地說出：「我是台灣人。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，228歷史刻畫了極權專制對人民生活的影響，無論是海內外的台灣人都可能會受到傷害。「身為台灣外交人員，我注意到世界上一些極權復辟的現象，北韓、俄羅斯和中國的專制政權越來越嚴重。中國威脅著台灣、侵害台灣的主權和民主自由，需要海內外台灣人一起來反擊。」

紀念會上，作家李秀朗誦了她創作的「歷史記池的金果」文章，描繪了1945年起的悲情台灣史，文末將加拿大和台灣做了一個連結，寫道：「11月加拿大國殤日人人胸前一蕊罌粟花，2月台灣人的心和胸前嘛愛有一蕊百合花，予台灣歷史變成一粒深鎖佇記池內的金果。」

現場還有台語和客語等不同族群的文學詩詞朗誦，配以鋼琴和小提琴演湊。最終一曲「伊是咱的寶貝」，現場參與紀念會的民眾輕唱著：「手牽手、心連心、咱站作伙，伊是咱的寶貝。」不少人陷入綿長悠長的思緒中、眼眶泛紅。（編輯：韋樞）1120227

溫哥華228紀念會上，作家李秀朗讀詩篇、小提琴家蘇恩聖獻樂，帶領眾人省思悠遠的歷史記憶，也激勵出繼續前進的希望。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
溫哥華228紀念會上，作家李秀朗讀詩篇、小提琴家蘇恩聖獻樂，帶領眾人省思悠遠的歷史記憶，也激勵出繼續前進的希望。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，極權專制對人民生活影響非常大，即使在加拿大的台灣人，都可能會受到中國專制政權的傷害。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，極權專制對人民生活影響非常大，即使在加拿大的台灣人，都可能會受到中國專制政權的傷害。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月27日
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