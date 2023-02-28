紀念228 陳椒華籲政府加速推進促轉工程

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（中央社記者王承中台北28日電）今天是228和平紀念日，時代力量黨主席陳椒華表示，推動轉型正義的價值在於還原歷史真相，政府必須從自身做起，包括積極公開歷史檔案、清除威權象徵，呼籲新任內閣應上緊發條加速推進促轉工程。

今天是228和平紀念日，時代力量發布新聞稿指出，時代力量長期致力促進轉型正義，從中正紀念堂轉型、去除威權象徵、推動國幣改版、註銷政治受難者戶籍罪名紀錄、要求刪除兩蔣陵寢公務預算、全面追究威權時期加害者責任等等，都是關注的焦點。

時代力量表示，今年為228事件76週年，過去時代力量從不缺席228相關活動，今年同樣由時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬分別率領黨內夥伴參與台南及台北的228紀念活動。

陳椒華指出，今年中樞紀念儀式主題為「正義匯聚、勇氣延續」，而推動轉型正義的價值在於還原歷史真相，政府必須從自身做起，包括積極公開歷史檔案、清除公共建築或場所之威權象徵、協助民間成立調查委員會，讓台灣真正邁向民主深化國家。

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陳椒華表示，時代力量日前召開「二二八76週年，促轉進度大拖延」記者會，呼籲新任內閣，面對重大促轉政策的緩慢進度別再拖延，應上緊發條加速推進促轉工程。

時代力量指出，在這個令人心碎的日子裡，除了緬懷228事件不幸的受難者，也要再次呼籲政府儘快將「政治檔案條例」修正草案送進立法院審議，並在本屆立法院結束前三讀通過，讓台灣的轉型正義工程繼續再往前邁進，早日還給228事件及白色恐怖政治受難者公平正義。（編輯：翟思嘉）1120228