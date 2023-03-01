性騷擾申訴要點修正 原能會主委：首長列申訴對象

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原能會主委張靜文1日表示，已完成修正和發布性騷擾申訴調查處理要點，將首長納入申訴對象，也增訂吹哨者保護機制，避免員工遭到解僱、調職或其他不利處分。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北1日電）原能會前主委謝曉星因違反職場性別平等下台，原能會主委張靜文今天表示，已完成修正和發布性騷擾申訴調查處理要點，將首長納入申訴對象，也增訂吹哨者保護機制，避免員工遭到解僱、調職或其他不利處分。

原能會新任主委張靜文今天首度赴立法院教育及文化委員會列席報告，她在業務報告中指出，性騷擾申訴調查處理及懲處處理要點已完成修正和發布，原能會主任委員若涉及性別工作平等法之性騷擾事件，應向立法院提出申訴，處理程序依行政院相關規定辦理。

同時，性騷擾申訴調查處理要點也增訂吹哨者保護機制，避免員工遭到解僱、調職或其他不利處分。

張靜文強調，她非常重視職場的性別意識，認為要從基本觀念上改變，在教育訓練落實。國民黨立委萬美玲詢問時建議，原能會應協助性騷擾受害員工爭取賠償、提供法律協助；張靜文表示，原能會增修要點保障當事人，避免員工承受過大壓力，也會協助同仁獲得適當支援。

民進黨立委林宜瑾提出，教育訓練應避免流於形式，同時需照顧員工的心理狀態；張靜文則回應，針對性騷擾或其他事件有設計適當機制，會強化員工關懷，並提供諮商管道和專業輔導。

為落實性平意識以及強化職場教育，原能會預計辦理2場性騷擾防治訓練、3場性別主流化訓練，及2場職場反霸凌訓練，總計7場實體訓練課程。

在保障職場安全部分，原能會將在顯著位置更新及張貼禁止性騷擾及性侵害公開揭示海報，並公開揭示性騷擾申訴專線、專用信箱等資訊。另外，原能會在公共區域設置155支監控、確保照明充足，強化工作場域安全。（編輯：林淑媛）1120301