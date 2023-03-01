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陳建仁宴請綠委 盼盡速通過疫後特別預算案

2023/3/1 22:14
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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北1日電）行政院長陳建仁今晚宴請民進黨立委，與會者轉述，餐會中談及疫後特別預算案及全民防衛動員準備法修法等，陳建仁希望盡速通過預算案，讓全民盡快領到新台幣6000元。

立法院新會期2月17日開議，陳建仁今晚邀請立法院內政、外交及國防委員會的民進黨立委餐敘，也有部分非這兩個委員會的民進黨立委參加。

包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘，以及民進黨立委劉世芳、陳亭妃、何志偉、蔡適應、蘇巧慧、賴品妤、莊瑞雄、邱議瑩、黃世杰、伍麗華等人都參與。

蔡適應會後受訪表示，疫後特別條例已三讀通過，特別預算案已送到立法院審查，陳建仁在餐敘中提到，希望民進黨團成員一起努力，讓疫後特別預算案盡速通過，使民眾引頸期盼的每人發現金6000元，可以盡快領到。

柯建銘會後受訪指出，立法院開議後由行政院長請吃飯，這是民進黨的傳統；這次分4梯次，今天是外交及國防、內政委員會。

柯建銘說，會中都在談重要政策及法案，以及行政與立法如何配合，氣氛融洽、不拘形式、自由發言，對未來行政、立法溝通有很大的幫助。

至於全民防衛動員準備法預告修正草案引起爭論，柯建銘受訪時提到，總統府及行政院已發布新聞稿說明；這個法案沒有時程表，不希望還沒送到立法院的法案，造成很多誤解及在野黨的攻擊，「我們要避免」。

柯建銘指出，國防部比較負責，對於全動法有一些準備要修的部分，但還沒有送到行政院、不是很成熟，不需要造成誤解，希望能繼續溝通。

蔡適應表示，國防部預告全動法修法，現在是蒐集意見與資料的階段，並非公布修法版本，行政院今天已有相關說明。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，已送至立法院審查。（編輯：謝佳珍）1120301

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