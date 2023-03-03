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首頁 / 政治

台灣國際蘭展開幕 賴副總統盼行銷全世界

2023/3/3 12:40（3/3 13:01 更新）
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副總統賴清德（左5）3日出席2023台灣國際蘭展開幕，感謝各界19年來的努力，讓台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為世界3大蘭展，也獲得世界蘭花會議的肯定，希望台灣蘭花如同荷蘭鬱金香行銷全世界，帶來更大的經濟價值。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月3日
副總統賴清德（左5）3日出席2023台灣國際蘭展開幕，感謝各界19年來的努力，讓台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為世界3大蘭展，也獲得世界蘭花會議的肯定，希望台灣蘭花如同荷蘭鬱金香行銷全世界，帶來更大的經濟價值。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）2023台灣國際蘭展今天在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區開幕，副總統賴清德希望台灣蘭花如同荷蘭鬱金香行銷全世界，帶來更大的經濟價值。

賴副總統今天出席2023台灣國際蘭展開幕，除感謝各界19年來的努力，讓台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為世界三大蘭展，也獲得世界蘭花會議的肯定，2024年世界蘭花會議將在台南舉辦。

賴副總統指出，台灣蘭花產業育種能力強，生技不斷進步，每年都有新品種及美麗花朵，綻放光采吸引參觀，但台灣必須持續吸收其他二大蘭展及各國經驗，才能精進。

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賴副總統表示，台灣蘭花生技園區是全球最具規模的蘭花產業聚落，面積999公頃，年產值新台幣72億元；他很驚訝於蘭花業者在俄羅斯侵略烏克蘭及土耳其大地震時，製產烏克蘭及土耳其國旗顏色的蘭花，讓台灣蘭花不只創造產值，也傳達台灣人民對世界各國的關心。

賴副總統說，希望中央、地方政府和業界、專家學者合作，讓台灣蘭花和荷蘭鬱金香一樣行銷全世界，造福農民；在台灣諸多花種中，蘭花如同荷蘭鬱金香，帶來更大經濟價值，養活更多農民及台灣人。（編輯：郭諭儒）1120303

#台灣
#2023台灣國際蘭展
#賴清德
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