電價是否調漲 陳建仁：費率審議會討論評估

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（中央社記者林敬殷台北3日電）電價費率審議會開會在即，在野黨一再要求政府說出合理電價的具體數字，行政院長陳建仁今天重申政府立場表示，電價應由審議委員討論，需要按照成本也要參考各種數據做最好的評估，電價調漲也要顧慮到民生。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢，朝野立委都關切電價是否調漲。

無黨籍立委黃國書質詢陳建仁及經濟部長王美花時表示，電價穩定基金去年已經彌補台電的虧損，現在虧損了新台幣2000多億元，基金只回收400多億元，如果基金的錢用完了，未來怎麼辦，如果電價費率審議會做成凍漲決定，會讓台電持續虧損，還是要找其他財源挹注台電，會不會準備下一波的調整方案。

王花美表示，台電穩健經營是非常必要的，國際燃料成本大幅上漲，各國都面臨這個問題。

王美花說，台灣採取混合式的解決方案，台灣的通膨相比其他國家是比較溫和；但也要讓台電可以穩健經營下去，幾個面向確實都要兼顧。

時代力量立委陳椒華說，台電去年虧損2000多億元，今年預估也是2000多億元，加起來就是5000億元，疫後特別預算挹注500億元，還虧損4000多億元，台電現在每多賣一度電就多虧，要如何做合理的電價訂定，要求政府不能要全民買單。

陳椒華說，現在電價是每度2.5塊錢，民國104年有調漲到每度3塊錢。她要求王美花說出合理電價的具體數字。

王美花說，電價要由審議會來做決定，「我沒有辦法給委員一個數字。」

陳椒華轉而要求陳建仁回答，陳建仁說，合理的電價應該由審議會，按照成本及參考各種數據做最好的評估，去年有合理調升，電價調漲也要顧慮到民生。（編輯：蘇志宗）1120303