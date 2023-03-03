傳民眾黨延攬黃國昌 柯文哲：不要消費別人

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（中央社記者吳昇鴻台北3日電）外傳民眾黨有意延攬前時代力量黨主席黃國昌。民眾黨主席柯文哲今天表示，不要消費別人，黃國昌還在時代力量，不應有此一說。

國立政治大學國際關係研究中心下午舉辦「國研中心70週年特展」開幕記者會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、民進黨國際部主任謝佩芬出席。

朱立倫、柯文哲座位中間僅隔一人，但沒有太多互動，僅在致詞時點頭致意。媒體好奇柯文哲是否與朱立倫討論2024年國民黨與民眾黨合作的可能性，柯文哲說，「沒有排跟他聊天的時間」。

此外，外傳民眾黨有意延攬前時代力量黨主席黃國昌，前民眾黨立委蔡壁如樂觀其成。柯文哲說，不要消費別人，黃國昌還在時代力量，不應有此一說，「不過我覺得他（黃國昌）戰鬥力很強，不負戰神聲望」。

媒體提問，是否與鴻海創辦人郭台銘見面，柯文哲回應，「忙到現在，還沒處理」。

另外，蔡壁如今天在臉書發文與國民黨立委馬文君在南投埔里吃麵合照，外界聯想「藍白合」是否有譜。柯文哲則說，他不清楚蔡壁如為何到南投，「如果有個人交情那是個人的事，與黨無關」。（編輯：翟思嘉）1120303