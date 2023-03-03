日媒指9成退役軍官赴中賣情報 陳建仁：子虛烏有

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（中央社記者郭建伸、王揚宇、劉冠廷台北3日電）日本經濟新聞報導台灣9成退役軍官赴中賣情報，行政院長陳建仁今天在立法院備詢時表示，報導子虛烏有，這件事情不管外交部、國防部都加以澄清，謠言止於智者，他相信國軍對國家忠誠。

日本經濟新聞日前報導，9成退役軍官赴中國賣情報，同時國軍幹部以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬昨天二度強調「胡說八道」，並爆粗口怒批。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席，報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

對於「日本經濟新聞」日前報導，9成台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢，陳建仁上午受訪時表示，外交部跟國防部已做澄清說明，大家要相信國軍、對國軍有信心，而且國軍對台灣的防衛相當重要。

民進黨立委趙天麟今天下午質詢提到日本經濟新聞報導議題，詢問陳建仁看法。

陳建仁表示，報導子虛烏有，這件事情不管外交部、國防部都加以澄清，民眾不分藍綠、省籍都對台灣這塊土地有認同，特別是國軍。

陳建仁表示，謠言止於智者，他相信國軍對國家忠誠，也全力支持國軍。

外交及國防委員會2日通過臨時提案，建請退輔會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去5年國軍退除役軍士官名單，是否違反國軍保防任務或違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事。

國民黨今天透過臉書表示，這種惡質的造謠行為，嚴重打擊國軍的士氣與信心，此時此刻國軍將士更需要不分朝野集體挺身闢謠。然而可惜的是民進黨立委卻利用謠言與謊言，做為提案設計基礎，要清查過去5年退除役軍士官名單，豈不是說明民進黨立委在懷疑國軍的忠誠度。（編輯：林興盟）1120303