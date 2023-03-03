政大國研中心70週年 朱立倫柯文哲同台談兩岸和平

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（中央社記者吳昇鴻台北3日電）政治大學國際關係研究中心今天舉辦「70週年特展」開幕記者會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、民進黨國際部主任謝佩芬致詞時，不約而同都提及兩岸和平。

朱立倫首先致詞表示，過去70多年，無論保衛台灣、建設台灣、民主台灣到和平台灣，國民黨對於政大國研中心而言，皆扮演支持性的重要角色。

朱立倫提到近日引起爭論的「全民防衛動員準備法」修正草案，他表示，台灣的民主和和平要靠大家努力，「如果要靠未成年孩子保衛國家，這是我們這一代的失能與失職」。

緊接朱立倫之後致詞的柯文哲表示，處理兩岸關係必須理性、務實、科學。

柯文哲認為，如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美中關係在能合作時合作，該競爭時競爭，需對抗時對抗，「台灣只要比照辦理就差不多了」。

代表民進黨主席賴清德與會的民進黨國際部主任謝佩芬表示，台灣經濟和民主表現已受國際友人關注，也融入國際信賴體系。

她透露，賴清德曾到訪以色列，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，尼坦雅胡告訴賴清德，以色列與鄰國也有些問題，「不相信關起門來只靠一紙協議，就能夠確保和平」，而是應建立長期合作與信任。

謝佩芬指出，賴清德1月18日就任民進黨黨主席後提出新使命，即民進黨英文黨名縮寫「DPP」為民主（Democracy）、和平（Peace）與繁榮（Prosperity），主張深化民主，捍衛和平且促進繁榮。

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國研中心前身「國際關係研究會」於1953年4月1日創立，當時主要研究中國與國際問題，撰寫政策建議及分析以供政府單位參考。1975年7月改制為「國際關係研究中心」並隸屬政大。1996年8月完全併入政大成為校級研究中心。

70週年特展展出內容為國研中心檔案一小部分，包括過去未公開的文件和照片。國研中心主任寇健文表示，國研中心雖從政府智庫轉型為校級研究中心，但對國際與兩岸關係的關注從未停歇。位於台北市中山堂的特展將自3日展出至15日，隨後移至政大進行移展。（編輯：林興盟）1120303