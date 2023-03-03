立委促速發現金 陳建仁盼無協商冷凍期

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民眾關注政府何時能普發現金，立委今天質詢時提到，特別預算案審查時不要有協商冷凍期，而是密集協商以盡快通過發現金；行政院長陳建仁說，發錢機制已準備好，希望立院能盡快審、盡快通過，也希望沒有冷凍期。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。立法院今天邀請陳建仁等人列席報告特別預算案編製經過並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢提到，不要有一個月的協商冷凍期，而是朝野密集協商，3月就可以發現金；且3月底先普發現金6000元，之後再發4000元，這樣就會很溫暖。

民進黨立委何欣純質詢時說，很多民眾在問何時可拿到普發現金，呼籲朝野同心協力，不要有協商冷凍期，就可越快通過越快發。

陳建仁說，發6000元是跟全民分享經濟紅利成果，並照顧弱小族群，如果立法院審查疫後特別預算案的過程，能夠盡快審、盡快通過，發錢的機制都已經準備好了，他也希望沒有冷凍期。

賴士葆也建議，小規模營業人受景氣衝擊導致生意慘淡，政府應免徵其營業稅一年，且根據估算，歲損約30億元，卻未列在此次的特別預算案。

何欣純提到，政府要照顧中小企業跟傳產，希望特別預算案通過後能執行到位，扶助中小企業及小商家度過難關；另在區域月票票價補貼政策上，應該要公平分配，但現在聽到的都是北北基桃等。

陳建仁說，中南部的公共運輸系統沒有北北基桃好，特別預算的補貼公共運輸經費，中部和南部會比較少一點，在行政院會開會時，台中、台南、高雄等市長都曾提到這對區域平衡不公平，交通部會利用另外的專案計畫，幫助中南部把公共運輸系統建置的更好。

另外，賴士葆指出，根據ChatGPT畫面，連AI都認證農委會主委陳吉仲任性或不負責任；陳吉仲回應說，如果做不好會深刻檢討，也請立委可詢問國民黨農業縣選出的立委，看他是不是這樣的人。

關於普發現金議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，按照正常程序再加上一個月協商冷凍期，可能要落到4月中，呼籲在野黨排除協商冷凍期，提早處理特別預算案，讓民眾提早領到。（編輯：林克倫）1120303