日經刊登澄清聲明 馮世寬：我講的話它聽到了

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日經新聞報導指台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，引發爭議。日經新聞7日刊登聲明澄清報導不代表社方立場。退輔會主委馮世寬表示，不評論日經聲明，「至少我的話它聽到了」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北7日電）日經新聞報導指台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，引發爭議。日經新聞今天刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，對造成困擾表達遺憾。退輔會主委馮世寬表示，他不評論日經聲明，「至少我的話它聽到了」。

日經2月28日報導，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，報導並提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，並對造成困擾表達遺憾。

馮世寬日前對此報導怒批「胡說八道」，並爆粗口「放他Ｘ的屁」。他今天在列席立法院總質詢前接受媒體聯訪，對於日經新聞聲明是否有道歉誠意，馮世寬說，「這個我就不評論了，至少我講的話它聽到了」。

列席總質詢的國防部長邱國正接受媒體訪問表示，他還沒有看到日經新聞的聲明，但外交部長吳釗燮上午向他提到，外交部已向日經反映。

媒體詢問，國民黨立委吳斯懷建議，如果日方不道歉就應暫時停止台日軍事交流。邱國正說，先等他看到日經聲明的內容再做決定，現在他還沒有看到。

媒體詢問，日經新聞的聲明表示僅說明受訪者意見及立場，不代表日本經濟新聞社立場。邱國正指出，這是責任問題。不能推給個人的意見表達，又說沒意見，假如日經新聞沒有這方面的概念，他是覺得蠻奇怪的。（編輯：郭無患）1120307