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五角大廈：國務院批准對台軍售 含F-16戰機軍火
首頁 / 政治

日經指9成退役軍官赴中賣情報 馮世寬：胡說八道

2023/3/2 09:53（3/2 10:42 更新）
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日本經濟新聞報導，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢。馮世寬2日對此報導二度強調「胡說八道」。（中央社檔案照片）
日本經濟新聞報導，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢。馮世寬2日對此報導二度強調「胡說八道」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔、吳昇鴻台北2日電）日本經濟新聞報導，9成退役軍官赴中國賣情報，同時國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。退輔會主委馮世寬今天二度強調「胡說八道」，並爆粗口怒批，「放他Ｘ的屁」。

馮世寬上午赴立法院外交及國防委員會報告國軍退除役官兵輔導委員會業務，並備質詢。

日經報導，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。馮世寬會前接受媒體訪問時，對此報導二度強調「胡說八道」。

有關日經報導中提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷；馮世寬對此爆粗口怒批，「放他Ｘ的屁」。

至於華盛頓郵報報導，國軍對美採購66架F-16V（BLK70）戰機即將交機，但飛行軍官人數不足；馮世寬回應，不要聽美國人的話，要聽空軍司令的。（編輯：郭無患）1120302

#馮世寬
#中國
#馮 世寬
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