馮世寬：退役官兵若違國安法 停退撫給付追討退休俸

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）針對日媒報導，台灣退役軍官赴中賣情報，退輔會主委馮世寬今天駁斥報導內容，但表示退役官兵若違反國家安全法，仍將停止退撫給付，追討退休俸。

國軍退除役官兵輔導委員會上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

日本經濟新聞報導，9成台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢。民進黨立委劉世芳質詢，現已傳出多起退役將領涉及共諜案，未來退輔會如何處置違法人員及加強心防。

馮世寬答詢表示，聽到昔日同袍遭指涉入共諜案感到痛心，並質疑外媒訊息是否可能為中共的反宣傳，刻意分化國內軍民信任的默契。不過他也說，若有違法情事將依法停止退撫給付，追討退休俸。

國民黨立委江啟臣指出，退輔會輔導退役人員約32萬人，若按日媒報導數目計算，涉為共諜的人數相當高。馮世寬再度批評這項「傳聞」，表示希望媒體將他的抗議翻譯傳出去，並願意承受所有後果。

對此，外交及國防委員會通過臨時提案，建請退輔會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去5年國軍退除役軍士官名單，是否違反國軍保防任務或違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事。（編輯：蘇龍麒）1120302