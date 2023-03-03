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退役軍官赴中賣情報報導 謝長廷：已要求日經查證

2023/3/3 19:45（3/3 20:07 更新）
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日本經濟新聞報導台灣9成退役軍官赴中賣情報。駐日代表謝長廷3日表示，駐日代表處已赴該報社要求查證與平衡報導。（ 示意圖／中央社檔案照片）
日本經濟新聞報導台灣9成退役軍官赴中賣情報。駐日代表謝長廷3日表示，駐日代表處已赴該報社要求查證與平衡報導。（ 示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社台北3日電）日本經濟新聞報導台灣9成退役軍官赴中賣情報。駐日代表謝長廷今天表示，駐日代表處今天赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查證，傷害國軍名譽甚大，表達最深的遺憾，並要求日經站在台灣立場，平衡報導。

謝長廷今天在臉書寫道，日本經濟新聞在2月28日「台灣不為人知的素顏」系列報導中，提到「台灣9成軍官退役後赴中國大陸，並提供軍事情報給大陸，換取利益，腐敗普遍化」云云，引發國防部退輔會不滿。

針對此事，駐日代表處今天一早即赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查證，傷害國軍名譽甚大，為此以書面表達最深的遺憾，並要求站在台灣立場，平衡報導。

謝長廷表示，今天下午並指示將退輔會主委馮世寬在立法院的答詢內容，追加補送給該報社，要求平衡報導。

謝長廷指出，據了解，通常這類報導，都是由駐在地記者撰寫，並具名負責，東京總社才會刊出。系列文章的最後，會有撰稿記者名字，相信報社會循管道查證，但不希望有民衆在激動情緒下，訴諸潑尿或其他非理性行為，反而轉移焦點。（編輯：周永捷）1120303

#謝長廷
#台灣
#馮世寬
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