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疑不滿報導退役軍官赴中賣情報 男子日經台北辦事處潑尿

2023/3/3 15:46（3/3 16:18 更新）
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日本經濟新聞報導台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢。一名男子疑不滿報導3日赴日本經濟新聞社台北辦事處大門潑尿。圖為日經新聞台北辦事處所在大樓門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
日本經濟新聞報導台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢。一名男子疑不滿報導3日赴日本經濟新聞社台北辦事處大門潑尿。圖為日經新聞台北辦事處所在大樓門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉建邦台北3日電）「日本經濟新聞」日前報導，9成台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢。一名男子疑不滿報導今天赴日本經濟新聞社台北辦事處大門潑尿，警方已掌握身分，將先依社維法裁罰。

位於台北市松山區附近大樓內的日本經濟新聞社台北辦事處中午遭人潑灑不名液體，轄區北市警察局松山分局獲報後派員到場，發現犯嫌向日經台北辦事處大門潑灑尿液後離去，現場已被清理完畢。

警方指出，犯嫌進入大樓時有換證件，掌握涉案的為田姓男子，將通知到案說明，並先依違反社會秩序維護法裁罰，若被害公司提告，才會依公然侮辱等罪嫌偵辦。

「日本經濟新聞」日前報導，9成台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢。外交部2日表示，已要求駐日本代表處就日本經濟新聞未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報社鄭重澄清。（編輯：方沛清）1120303

#日本經濟新聞
#台灣
#退役軍官
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