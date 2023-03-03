男赴日經台北辦事處潑尿 北檢頂樓掛旗幟也是他

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（中央社記者劉建邦台北3日電）日本經濟新聞社台北辦事處大門今天遭人潑尿，警方查出，涉案男子不滿日經先前報導9成台灣軍官退役新聞才犯案。據了解，男子是曾涉嫌擅闖北檢頂樓懸掛旗幟的田山盛國。

位於台北市松山區附近大樓內的日本經濟新聞社台北辦事處中午遭人潑灑液體，轄區松山分局獲報後派員到場，發現犯嫌向日經台北辦事處大門潑灑尿液後離去，現場已被清理完畢。

警方指出，犯嫌進大樓時有換證，掌握涉案的為田姓男子，將通知到案說明，依違反社會秩序維護法裁罰，若接獲提告，會依公然侮辱等罪嫌偵辦。

「日本經濟新聞」日前報導，9成台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢。外交部2日表示，已要求駐日本代表處就日本經濟新聞未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報社鄭重澄清。

據了解，今天赴日本經濟新聞社台北辦事處大門潑尿的為田山盛國。案發後，有網站貼出，涉案男子在私人LINE群組內提及已經前往現場潑尿，並要求日經道歉。

田山盛國曾在去年12月間涉嫌擅闖台北地檢署頂樓懸掛旗幟，事後赴台北市警局主動到案，檢察官複訊完畢，釐清犯案經過及動機，諭知請回。

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此外，寶島聯播網公司大樓在去年9月間被放置不明包裹，警方到場發現垃圾桶上有包裹，內為餅乾等物的禮盒，非爆裂物。警方逮捕放包裹的田山盛國到案，警詢後依法送辦。

田山盛國2020年間因不滿中天新聞台未獲換照，涉嫌撥打電話恐嚇要對NCC委員不利，之後扯下NCC的旗幟噴漆。2021年12月間，台北地院二審依恐嚇罪判刑2月、毀損罪判罰新台幣2000元。全案確定。（編輯：方沛清）1120303