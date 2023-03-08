藍批無心改革 綠：明年底健保財務無虞

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（中央社記者王承中、王揚宇台北8日電）疫後特別預算案挹注健保，國民黨團批評蔡政府除編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，明年年底前，健保安全準備金仍有一個月以上的法定不漲價門檻，這是民進黨執政後的成績。

行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎及國民黨立委費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評蔡政府除編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題。

曾銘宗表示，在蔡政府執政下，一年健保的總支出和總收益為新台幣7000億元。隨著人口逐步老化，慢性病健保支出未來會大幅成長，趨勢如此明顯，蔡政府該如何因應？扁政府時期，保險收支餘絀都出現虧損，馬政府進行相關健保改革後出現盈餘，但蔡政府執政後每年都出現虧損。

曾銘宗指出，只要涉及到改革如勞保、健保，以及錯誤的能源政策，蔡政府都不作為、不改革，只想推給下一任政府。

曾銘宗表示，健保總額每年超過7000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討，把錢用在刀口上，發揮最大財務效益，健保總額7000億元支出面如何做到最佳配置，請衛福部動態調整，充分發揮照護全民健康權益。

費鴻泰指出，蔡政府執政後健保財務狀況快速惡化，肇因於醫療資源浪費、藥價黑洞、詐領健保費。110年健保費調漲到5.17%，補充保費調高到2.11%，蔡政府不斷用撥補方式減緩健保財政惡化，但絕對不是解決問題的長遠之計。

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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，目前健保財務主要有3大挹注，一個是去年補充保費收入比原來預估的好，去年有結餘，另外則是今年240億元健保基金已編入預算；第三，目前疫後特別條例及特別預算案再撥補200億元，因此在明年年底前，健保安全準備金仍有一個月以上的法定不漲價門檻，這是民進黨執政後的成績。

鄭運鵬指出，國民黨團不敢提出來的是，2015年大選前一個月，前總統馬英九刻意調降健保費率，操作國民黨的選舉利多。反而是民進黨執政後，對於健保費率調整、部份負擔調整、落實分級醫療才回到常軌，這是國民黨不願肯定的事實。（編輯：翟思嘉）1120308