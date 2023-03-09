網路預約換護照 領務局：13日起移至標檢局收件

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）疫後出國潮持續湧現，護照申辦需求大增。外交部領事事務局今天表示，13日起申辦護照「網路預約櫃檯」移至標檢局大禮堂辦理收件，增設10至12個櫃檯；同時，領務局將與內政部協調人力，增加36至38名服務人員支援，盼加速民眾申辦時間。

領務局長何震寰今天出席外交部例行記者會時表示，13日起，申辦護照「網路預約櫃檯」將全數移至標檢局大禮堂（台北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為「受理現場申辦之用」。

何震寰表示，網路預約民眾可直接到第二收件場所「經濟部標檢局」大禮堂遞件申請，預計新增10至12個櫃檯，工作人員採兩班制，預計新增36至38名服務人員。現場申辦護照或領取護照的民眾則請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

何震寰指出，領務局以外的4個辦事處持續調整優化護照申辦流程，其中中部辦事處規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

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為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局表示，已陸續推出一連串強化作為，包括擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟，取消書表預審制，增加網路預約名額至1500人，延長開放預約時間至60天，以及安排工作人員走動式服務等。

領務局提醒，在申辦護照高峰期之際，若近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再辦理，首次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者建議先上網預約，或委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。（編輯：蘇龍麒）1120309