更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

網路預約換護照 領務局：13日起移至標檢局收件

2023/3/9 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北9日電）疫後出國潮持續湧現，護照申辦需求大增。外交部領事事務局今天表示，13日起申辦護照「網路預約櫃檯」移至標檢局大禮堂辦理收件，增設10至12個櫃檯；同時，領務局將與內政部協調人力，增加36至38名服務人員支援，盼加速民眾申辦時間。

領務局長何震寰今天出席外交部例行記者會時表示，13日起，申辦護照「網路預約櫃檯」將全數移至標檢局大禮堂（台北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為「受理現場申辦之用」。

何震寰表示，網路預約民眾可直接到第二收件場所「經濟部標檢局」大禮堂遞件申請，預計新增10至12個櫃檯，工作人員採兩班制，預計新增36至38名服務人員。現場申辦護照或領取護照的民眾則請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

何震寰指出，領務局以外的4個辦事處持續調整優化護照申辦流程，其中中部辦事處規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局表示，已陸續推出一連串強化作為，包括擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟，取消書表預審制，增加網路預約名額至1500人，延長開放預約時間至60天，以及安排工作人員走動式服務等。

領務局提醒，在申辦護照高峰期之際，若近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再辦理，首次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者建議先上網預約，或委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。（編輯：蘇龍麒）1120309

#領務局長
#何震寰
#中央聯合辦公大樓南棟
何震寰
護照申辦爆量 領務局：20日起製發期延長至10天
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族