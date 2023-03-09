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綠委：穩定勞保基金 民進黨說到做到

2023/3/9 13:05（3/9 13:46 更新）
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各界關注勞保財務缺口問題，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右2）及立委吳玉琴（左2）、王定宇（左1）、劉世芳（右1）9日召開記者會，鄭運鵬表示，從2020年起，政府已編列新台幣1170億元撥補，行政院長陳建仁也說2024年會編1000億元撥補，穩定勞保基金，民進黨說到做到。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日
各界關注勞保財務缺口問題，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右2）及立委吳玉琴（左2）、王定宇（左1）、劉世芳（右1）9日召開記者會，鄭運鵬表示，從2020年起，政府已編列新台幣1170億元撥補，行政院長陳建仁也說2024年會編1000億元撥補，穩定勞保基金，民進黨說到做到。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日
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（中央社記者王揚宇台北9日電）各界關注勞保財務缺口問題，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，從2020年起，政府已編列新台幣1170億元撥補，行政院長陳建仁也說明年會編1000億元撥補，穩定勞保基金，民進黨說到做到。

行政院會2月23日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中為保障勞工退休生活，編列特別預算額外挹注勞工保險基金300億元，協助穩定勞工保險基金流量。全案送立法院審議。

鄭運鵬及民進黨立委吳玉琴、王定宇、劉世芳今天召開「勞保挹注，蔡政府1470億、馬政府0」記者會，提出相關說明。

鄭運鵬表示，國民黨立法院黨團這幾天說，政府挹注勞保基金是國民黨先提出的，但實際上，從總統蔡英文上任後、於2020年開始，逐年撥補勞保基金，從200億元、220億元、300億元，再到今年的450億元，總計1170億元，若再加上特別預算中的300億元，總共就有1470億元，而前總統馬英九時期則沒有補助（撥補）。

鄭運鵬說，陳建仁7日表示，會再編列1000億元撥補勞保，而且蔡總統上任後，基本工資月薪總調幅來到32%等，「在職加工資、勞保補基金」，這都是民進黨對勞工及勞保基金的實際作為，更是與國民黨執政時期最大的差別。

王定宇說，關於年金問題，馬英九任內已點出危機，但什麼都沒做，而民進黨背負責任，完成年金改革。

劉世芳指出，不管勞保需要撥補或進行修正，民進黨永遠將其放在重中之重，希望國民黨不要割稻尾。（編輯：蘇志宗）1120309

#民進黨立法院黨團
#鄭運鵬
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鄭運鵬
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