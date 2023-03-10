立委促學校中央廚房結合農村送暖 陳建仁允研議

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（中央社記者林敬殷台北10日電）行政院推動「鄉鄉有中央廚房」，改善學生營養午餐，民進黨立委鍾佳濱今天建議行政院長陳建仁，善用中央廚房設備，提供農村送暖計畫及長照據點供餐服務，陳建仁允諾研議可行性。

陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政方針報告並備質詢，鍾佳濱針對疫情期間政府推動的政策，提出多項建議。

鍾佳濱表示，經濟部在疫情期間於商圈推廣電子支付，但屏東長輩跟他反映沒有受到政府照顧，結果是因為很多會去傳統商圈的長輩，不會使用電子支付，他認為傳統商圈需要的是改善冷鏈物流，攤商未必有錢可以買新的冷鏈設備，但二手的設備老舊，效果不好，他建議「以租代購」，善用農委會推動冷鏈物流政策的設備，不但符合節能減碳，更能結合既有資源，讓投資更有效率。

對於鍾佳濱的建議，陳建仁及經濟部長王美花表示支持，王美花說會跟相關市集商圈商量，看怎麼做符合需求，以租代購是很好的方向。

關於農委會在疫後特別預算投入經費推動「農村送暖」計畫，免費供給農村高齡長輩與弱勢家庭的公益幸福餐盒，鍾佳濱說，行政院前院長蘇貞昌投資新台幣上百億元讓每個鄉鎮的學校都有中央廚房，中央廚房很好用，而且有些日間關懷據點的廚房設備不夠好，他建議教育部盤點，讓學校的中央廚房，也可以提供農村送暖計畫之用。

陳建仁說，這件事情是好的建議，將由農委會協調各部會來研議可行性。教育部長潘文忠表示，因為學童用餐有一個基準，承諾教育部跟農委會找幾個地點試辦。

鍾佳濱也提到，農業保險設定的理賠標準，與現實情況有落差。他說，有一些農民向他反映「沒有辦法賠」，因為農保指數型保險要看雨量超過多少、氣溫低於多少，但氣候資料是大範圍的，有些地方有下雨，有些地方沒有，平均下來的雨量或氣溫，卻達不到理賠標準。

農委會主委陳吉仲答詢時說，這次在疫後特別預算有編列新台幣2億元給農委會，在全台農業區設立氣象收集站，絕對會在兩年內建置保險所需要的氣候資訊，未來也可以給農民來運用。（編輯：林興盟）1120310